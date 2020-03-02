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فيديوجراف.. شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:00 م
التدريس بالحصة
التدريس بالحصة
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ياسمين بدوي - اعداد منار شعبان

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة

 

 سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن شروط نظام التدريس بالحصة من خلال الفيديوجراف التالي.

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