فيديوجراف.. شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة

سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن شروط نظام التدريس بالحصة من خلال الفيديوجراف التالي.