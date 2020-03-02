فيديوجراف.. شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني ، على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة
المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة
الواحدة
سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت
لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح
والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية
المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن شروط نظام التدريس بالحصة من خلال الفيديوجراف التالي.