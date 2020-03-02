البلطى يتراجع جنيهين.. أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2 مارس 2020

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم، الاثنين، 2 مارس 2020 ، بسوق العبور، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي، بين 25 و28 جنيها للكيلو بتراجع جنيهين، وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا بتراجع جنيه.





وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم، الاثنين، بين 55 و65 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي وتراوح بين 30 و90 جنيهًا.





واستقر سعر قشر البياض عند 50 و60 جنيها للكيلو.





ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 و 370 جنيها.





واستقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها بارتفاع 10 جنيهات.