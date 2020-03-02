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أخبار العالم

أول تعليق من أردوغان بعد تحديد موعد لقائه بـ بوتين

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:29 م
أول تعليق من أردوغان
أول تعليق من أردوغان بعد تحديد موعد لقاءه بـ الرئيس الروسي
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دعاء أبوهشيمة
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان قوله في هذا السياق: "سنقيم التطورات مع بوتين، وآمل أن نتخذ خطوة وقف إطلاق النار أو خطوات أخرى لننجز المهمة بسرعة".

هذا، وقد أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة موسكو الخميس المقبل الموافق 5 مارس الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الروسية، إنها لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في المجال الجوي السوري. 

وكان الجيش السوري أعلن، صباح أمس الأحد، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.
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