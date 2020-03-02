استقرار في الأحوال الجوية منذ اليوم..وشبورة مائية علي مدار الأسبوع..فيديو

قالت ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد ، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية ، على مدار اليوم.





واضافت ايمان شاكر عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري " الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر 2"،أنه سيحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، خلال الاسبوع بمعدل 4 أو 5 درجات.





وحذرت ايمان شاكر، من ارتداء الملابس الخفيفة، موضحة أنه لايزال هناك 17 يوما على انتهاء فصل الصيف.





واوضحت، ان فصل الربيع يبدأ من 21 مارس، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون هناك تقلبات جوية .





وتابعت : أن هناك تقلبات جوية من يوم لآخر ، بالإضافة إلي شبورة مائية، مستمرة علي مدار الاسبوع .