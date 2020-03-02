الوضع تحت السيطرة.. نتنياهو لـ الإسرائيليين: تجاهلوا كورونا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المواطنين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة.





ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، أكد نتنياهو اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين بإمكانهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بدون خوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف: "هذا حق ديمقراطي عظيم ويجب أن نفخر به.. لقد فعلنا كل ما بوسعنا ضد فيروس كورونا.. كل شيء تحت السيطرة واتخذنا كل التدابير الممكنة"، متابعًا قوله "لا تصدقوا الأخبار المزيفة، يمكنكم التصويت بعزم وثقة".



