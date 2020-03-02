الوضع تحت السيطرة.. نتنياهو لـ الإسرائيليين: تجاهلوا كورونا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المواطنين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة.
ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، أكد نتنياهو اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين بإمكانهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بدون خوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف: "هذا حق ديمقراطي عظيم ويجب أن نفخر به.. لقد فعلنا كل ما بوسعنا ضد فيروس كورونا.. كل شيء تحت السيطرة واتخذنا كل التدابير الممكنة"، متابعًا قوله "لا تصدقوا الأخبار المزيفة، يمكنكم التصويت بعزم وثقة".
وفتحت مراكز الاقتراع في اسرائيل أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لخوض جولة جديدة من الانتخابات العامة الإسرائيلية، هي الثالثة في محاولة للوصول لتوافق لتشكيل حكومة جديدة.
ودعا جلعاد إردان وزير الأمن العام، الشرطة ووكالة الشين بيت إلى الاستعداد للتعامل مع المحاولات المستمرة للسيطرة على الانتخابات، وذلك من خلال نشر الأخبار الزائفة حول تهديدات فيروس كورونا.
وخلال تقييم للوضع في وزارة الصحة الإسرائيلية، قال إردان إنه أمر الشرطة بالاستعداد لأي معلومات خاطئة حول مرض فيروس كورونا للتأثير على انتخابات اليوم.
وأشار إرادن إلى أنه "لا يمكن تجاهل أنه قبل أسبوع من الانتخابات، وهناك مخاوف من تأثيرات فيروس كورونا على الانتخابات والعناصر التي ستحاول اٌضرار بنزاهة الانتخابات من خلال توزيع تقارير كاذبة، أخبار وهمية، حول هذا الموضوع من أجل التأثير على نسبة التصويت في مناطق معينة".
وأضاف أنه من الواضح أن نشر أخبار كاذبة بشأن فيروس كورونا يعتبر جريمة.