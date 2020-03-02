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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع ساويرس تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
استقل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة اوراسكوم للاستثمار، لمناقشة تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة اهرامات الجيزة. 

وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت اليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها؛ ومنها توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أوتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجارى، ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، وسوف يكون المطعم ذات طراز فريد بدون اية بناء او إنشاءات.
وقد سبق وتعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة أوراسكوم لتقديم وتشغيل الخدمات للزئرين بمنطقة هضبة الأهرامات،  على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار - وحده دون غيره - إدارة المنطقة بالكامل.

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