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فن

كريم قاسم يكشف سر اختيار اغاني سعاد حسني بـ مملكة ابليس

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:01 م
مملكة إبليس
مملكة إبليس
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محمد نحلة

ظهر الفنان كريم قاسم في  مسلسل مملكة إبليس، ب شخصية حماصة، ومن بين الطباع الغريبة التي برزت في حماصة هي أنه لا يحلو له الكيف، إلا مع أغنيات سعاد حسني.

 

وعلق كريم على هذا الامر في تصريحات ل"صدى البلد" وقال ": احب سماع سعاد حسنى جدا، واغانيها من اكثر المؤثرات غي شخصية ودور حماصة".

 

وتابع ":حينما جاء الورق لي اول مرة كان هناك نوع اغاني اخر غير سعاد، ولكن اضطررنا ان نغيره لظروف خارجة عن ارادتنا، وكان الاختيار الانسب هو اغاني سعاد حسني".

 

مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

 

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.


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