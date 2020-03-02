بعد حصده ذهبية افريقيا.. طلعت مصطفى العقارية «وش الخير» على الملاكم عبد الرحمن عرابى

بعد اسابيع قليلة من اعلان مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية رعايتها لعدد خمسة من اللاعبين المصريين المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020 جاء الحظ يبتسم لواحد من هؤلاء اللاعبين وهو الفرعون المصرى الملاكم عبد الرحمن عرابى والذى نجح فى حصد ذهبية البطولة الافريقية للملاكمة بالسنغال بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي .





وبات واضحا ان مجموعة طلعت مصطفى العقارية ( وش الخير ) على هؤلاء اللاعبين فما حققه الملاكم المصرى عبد الرحمن عرابى بداية لسلسة انجازات متوقعة له ولباقى اللاعبين المصريين المشاركين فى اولمبياد طوكيو 2020 .





واللاعب عبد الرحمن صلاح عرابى له انجازات كبرى سابقة فهو تابع لاتحاد الملاكمة وحاصل على العديد من الألقاب الدولية ومنها ذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2018 بإسبانيا





طلعت مصطفى العقارية رعاية للاعبى اولمبياد 2020

وكان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة قد وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحى يوم 20 يناير المنصرم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو 2020 منهم الاعب عبد الرحمن عرابى .





وبمقتضى مذكرة التفاهم بدأت المجموعة فى تقديم خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية .





وتاتى مذكرة التعاون لدعم لاعبى أولمبياد طوكيو في إطار جهود خدمة المجتمع التي تتطلع إليها مجموعة طلعت مصطفى باستمرار..خاصة وان هذا العام هو اليوبيل الذهبى لمجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية والتى تحتفل فيه بمرور 50 عاما من الانجازات المتواصلة بمصر .





وفى هذا الصدد اعلن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى العقارية فى تصريحاته السابقة عقب توقيع البروتوكول بأنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية .





دعم الرياضة ضمن المسئولية المجتمعية لطلعت مصطفى

وقال رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى إن المجموعة تحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف أعمالها والقيام بدور مؤثر في المسئولية المجتمعية إيمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.





واللاعبين الذين تدعهم مجموعة طلعت مصطفى فى اولمبياد طوكيو 2020 بجانب اللاعب عبد الرحمن عرابى كل من: هايدى عـادل محمد كمــال، الطالبة بالجامعة الأمريكية، ولها انجازات دولية ومحلية كبرى، واللاعب رمى الرمح إيهاب عبد الرحمن، صاحب العديد من الانجازات الدولية، من بينها الحصول على فضية بطولة العالم بالصين 2015، واللاعب محمد على عبد العال المقيد بالاتحاد المصرى للجودو والسومو وله العديد من الانجازات على المستوى الافريقى والعالمى واللاعب عزمى مهيبة وهو لاعب نيشان أوليمبي محترف.





فوز مستحق للفرعون المصرى

وسيناريو انجاز الملاكم المصرى جاء بعد مثابرة ومجهود كبير حيث خسر يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة من نظيره بطل الجزائر بنتيجة 5/0 فى نصف نهائى منافسات وزن 91 بالبطولة الأفريقية المقامة بالسنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .





وتأهل يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة إلى المربع الذهبي بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على بطل السنغال صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة ً5/0 فى ربع النهائي فى وزن91 كجم .





فيما خرج من دور آل16. كلا من عمر العوضي وزن ً69. و احمد حسام وزن 75 , بينما خرج كلا من محمد جلال و صبري جمال من دور آل. 32





فيما يضم الجهاز الفني كلا من ، أوليسيوس المدرب العام الكوبي و المدرب سعيد حسن، ودكتور مجدي مصطفي طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصرى رئيسا للبعثة .





كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتي أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر .





ودخل منتخب الملاكمة في معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .





يذكر أن، منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت ، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من ، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد ، بينما حصد الثنائى عمر رزق و محمد بلال الميدالية الفضية ، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية.





دعم الرياضة من اولويات طلعت مصطفى العقارية

وتعتبر الرياضة من اهم الملفات التى توليها مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية اهتماما كبيرا خاصة فى الفترة الاخيرة للقناعة التامة من المجموعة باهمية الرياضة لخلق جيل جديد قادر على بناء المستقبل .





ويأتى اهتمام مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية بالرياضة فى اشكال مختلفة فالشكل الاول يتمثل فى الاهتمام الكبير من اللحظة الاولى لبناء اى مجتمع عمرانى جديد ان تكون الرياضة بمقوماتها المكانية والبشرية موجودة بقوة وذلك ضمن الرؤية العميقة والمستقبلية للمجموعة بانشاء مجتمعات متكاملة بيئيا وصحيا ورياضيا واجتماعيا ....وغيره





اما الشكل الثانى فياتى فى شكل دعم مجموعة هشام طلعت مصطفى للرياضة المصرية بشكل عام ضمن المسئولية المجتمعية للمجموعة





نادى مدينتى العملاق

وهناك عامل اخر هام ياتى فى فى اطار مساعدة مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية فى تحقيق اهدافها المختلفة فى دعم الرياضة وفتح شهيتها فى تنظيم ليست مسابقات محلية فقط بل اقليمية وعالمية ايضا وهى ان المجموعة تمتلك اكبر نادى اجتماعى بمصر ويقع هذا ( الكيان الرياضى العملاق ) فى وسط مشروع "مدينتى"، على مساحة 200 فدان، ويهدف إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه وإلهامهم روح الانتماء، فضلا عن توفير وسائل لاستغلال أوقات الفراغ.





ويضم نادى مدينتى العديد من الأكاديميات لمختلف الألعاب تشمل: أكاديمية الكاراتيه، التنس، الباليه، كرة القدم، الملاكمة، الرماية، الجمباز، التايكواندو، الكونغ فو، وصالة للألعاب الرياضية، وأكاديمية كرة السلة، والسباحة





بطولة مصر العربية للاسكواش

وفى هذا الاطار تم مؤخرا توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادى مدينتى الرياضى المقررة فى يوليو 2020





وشارك فى هذة البطولة مئات اللاعبين من جنسيات مختلفة للفئات العمرية 11، 13، 15، 17، وستالايت رجال وسيدات (مفتوح) .





وتعد بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادى مدينتى بطولة معتمدة رسميًا من الاتحاد الدولى للاسكواش، مثل بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش وبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على نقاط تساعدهم فى الترتيب العالمى للاعبى الاسكواش، فضلًا عن جوائز مالية تقدر بألف دولار لكل فائز.





بطولة الجمهورية للخماسى الحديث

ومؤخرا ايضا وعلى مدار يومين متتاليين شهد نادى مدينتى منافسات بطولة الجمهورية للخماسي الحديث ( جري وسباحة ) بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية.





وتعد منافسات السباحة فيها أول بطولة رسمية تقام على مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بنادي مدينتي منذ افتتاحه .





ولم يتوقف نادى مدينتى عند تنظيم البطولات الكبرى فحسب بل اعتبر وجهه ومكان لزيارات كبار الرياضيين العالميين والوفد الرياضية الرسمية حيث





استقبل نادى مدينتى الرياضي ايضا وفدا رسميا من نادي ليفربول الإنجليزي، حيث تم تنظيم احتفالية كبرى بالكلوب هاوس بنادي مدينتي جرى خلالها عرض كأس دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League cup الذي أحرزه نادي ليفربول العام المنصرم ٢٠١٩ بمشاركة لاعب منتخبنا الوطني والنجم العالمي محمد صلاح.





وحضر الاحتفالية أكثر من ٧٠٠ لاعب من أكاديمية ليفربول بأندية مدينتي والرحاب الربوة، والمدير الفني لأكاديمية ليفربول، ديفيد ريدلر، وخالد عويس ، المشرف العام على أكاديمية ليفربول.





تطوير مراكز الشباب

وتاكيدا على اهتمام مجموعة هشام طلعت مصطفى بملف الرياضة يوجد بروتوكول مبرم بينها وبين وزارة الرياضة بمقتضاه يتم تخصيص 30 مليون جنيه من أجل تطوير مركز شباب ناصر الوالدية بأسيوط، ومركز شباب الساحة الشعبية بمدينة بلبيس بالشرقية، من أجل تحويلهما إلى مراكز نموذجية يتحتذى بها، برفع كفاءة البنية التحتية وكافة المنشآت وتوسيع المساحات الخضراء وتطوير المناطق المخصصة لممارسة الرياضة كلًا منها على حدة، وفي الوقت ذاته يستهدف البروتوكول أن تخدم هذه المراكز المجتمع ليس رياضيًا فقط بل ثقافيًا إجتماعيًا وصحيًا ايضًا.





وفي الوقت ذاته، وبحسب البروتوكول فإنه تم تخصيص مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه من أجل تقديم الرعاية اللازمة للأبطال الرياضيين، وخدمة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي أطلقته الدولة.