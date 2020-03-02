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حوادث

ضبط 5 أشخاص هاربين من تنفيذ احكام بالمؤبد فى قضية اقتحام مركز شرطة مطاى

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:15 م
قوات الأمن
قوات الأمن
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط 5 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى حكم بالسجن المؤبد فى قضية إقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا .

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 5 أشخاص (سائق ، مزارعين ، حاصل على دبلوم، جامعى - مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى)، مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى حكم قضائى صادر ضدهم بالسجن المؤبد فى قضية (إقتحام مركز شرطة مطاى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.
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