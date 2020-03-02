ضبط 5 أشخاص هاربين من تنفيذ احكام بالمؤبد فى قضية اقتحام مركز شرطة مطاى

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط 5 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى حكم بالسجن المؤبد فى قضية إقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا .





تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 5 أشخاص (سائق ، مزارعين ، حاصل على دبلوم، جامعى - مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى)، مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى حكم قضائى صادر ضدهم بالسجن المؤبد فى قضية (إقتحام مركز شرطة مطاى).



