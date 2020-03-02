AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أتراك لـ سوريين: جنودنا يموتون وأنتم تستمتعون.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:16 م
سوريا وتركيا
سوريا وتركيا
Advertisements
هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "rt" تقريرا عن مخاطبة أتراك لسوريين بقولهم : جنودنا يموتون وأنتم تستمتعون.

وأضاف التقرير، أنه خلال جنازة أقيمت لعسكري تركي، صب آلاف من المواطنين الأتراك غضبهم على سوريين في إحدى ساحات مدينة كهرمان مرعش الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن آلاف الأتراك حاولوا مهاجمة السوريين خلال جنازة رقيب يدعى عاكف أكشادي قائلين: "جنودنا استشهدوا وأنتم تستمتعون هنا".


وأفاد التقرير، أنه كان هناك حشودا غفيرة وهي تتزاحم أمام محلات يبدو أنها لمواطنين سوريين. وفيما حملت أعداد كبيرة من الأتراك هواتفهم وانهمكوا في تصوير ما يجري، كاد أن ينشب عراك بين البعض أمام محلات تجارية تحمل أسماء عربية.


وأعلن الكرملين أن موقف روسيا بشأن سوريا لن يتغير، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل. 
 
    وأوضح الكرملين أن الجيش الروسي أبلغ تركيا انه لا يمكنه ضمان سلامة الطائرات التركية فوق سوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليرسلوا أبنائهم أولا.. الشارع التركي يوجه صفعة قوية لأردوغان.. فيديو

أكثرهم من داعش والقاعدة.. 4 آلاف إرهابي يصلون طرابلس برعاية تركيا

أول تعليق روسي بشأن الهجوم العسكري التركي في إدلب

للمرة الأولى.. أردوغان يعترف: مرتزقة سوريون يقاتلون بجانب جنودنا في ليبيا

برتبة عقيد.. تفاصيل مقتل ضابط تركي في ليبيا

إصابة جنود أتراك في قصف سوري لرتل عسكري

ترشيحاتنا

مختلف وملفت.. جويل مردينيان بـ لوك جريء

خطأ غير مقصود يتسبب في هدم منزل عمره 100 عام.. اعرف الحكاية

الجنيه يتهاوى أمام الأخضر .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 2-3-2020

بسبب كورونا.. إلغاء معرض الكتاب في باريس

اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-3-2020.. فيديو

زملائى يتجاهلونى.. ساندى تكشف حقيقة اعتزالها..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان ينفقان 50 ألف دولار لاستنساخ كلبهما الأليف.. أنقذهما من ثعبان سام

امرأة في حالة سكر تعتدي على ممرضة وتسبب حالة فوضى بمستشفى.. تفاصيل

مختلف وملفت.. جويل مردينيان بـ لوك جريء