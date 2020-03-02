أتراك لـ سوريين: جنودنا يموتون وأنتم تستمتعون.. فيديو

وأضاف التقرير، أنه خلال جنازة أقيمت لعسكري تركي، صب آلاف من المواطنين الأتراك غضبهم على سوريين في إحدى ساحات مدينة كهرمان مرعش الواقعة جنوب البلاد.





وذكرت وسائل إعلام تركية، أن آلاف الأتراك حاولوا مهاجمة السوريين خلال جنازة رقيب يدعى عاكف أكشادي قائلين: "جنودنا استشهدوا وأنتم تستمتعون هنا".









وأفاد التقرير، أنه كان هناك حشودا غفيرة وهي تتزاحم أمام محلات يبدو أنها لمواطنين سوريين. وفيما حملت أعداد كبيرة من الأتراك هواتفهم وانهمكوا في تصوير ما يجري، كاد أن ينشب عراك بين البعض أمام محلات تجارية تحمل أسماء عربية .









وأعلن الكرملين أن موقف روسيا بشأن سوريا لن يتغير، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

وأوضح الكرملين أن الجيش الروسي أبلغ تركيا انه لا يمكنه ضمان سلامة الطائرات التركية فوق سوريا.