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محافظات

تسليم 30 دراجة بخارية لذوي الإعاقة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي ببني سويف

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم

أكد الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف، أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وترابط تام، للنهوض بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية ، حيث تتبنى الدولة تحت رعاية القيادة السياسية العديد من المبادرات الرائدة ، في مجال تقديم الرعاية وتمكين هذه الفئات المهمة ، انطلاقا من أن هذه الفئات لها كامل الحق في حياة كريمة ، وأيضا لهم الحق في اندماجهم في منظومة العمل في مؤسسات الدولة والدفع بخطط الولة التنموية في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أن من هذه الفئات المهمة الأشخاص ذوي الاعاقة أو ذوي الهمم الذين يمتلكون القدرات الخاصة وحبهم لوطنهم بالشكل الذي يجعلهم عامل قوة لمنظومة التنمية بالدولة. 


جاء ذلك خلال مراسم تسليم  30 دراجة بخارية مجهزة للأشخاص ذوي الاعاقة  في حضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،والتي تم توفيرها عن طريق التعاون المثمر بين وزارة التضامن وبنك ناصر والمجتمع المدني ، ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة اقتصاديا واجتماعيا ، حيث تمكنهم تلك الدراجات من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا في كافة المناحي .

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حيث أشاد محافظ بني سويف بالمبادرة التي تتكامل مع مبادرات أخرى في مجال تمكين ذوي الاعاقة ، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاعاقة في مقدمة العمل التنفيذي بالمحافظة ومحور رئيس من الخطة التنموية للمحافظة ، مشيرا إلى مبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الاعاقة التي تخطو فيها المحافظة بخطوات جادة وعملية ، لافتا إلى أنه أعطى تعليماته والتي أصبحت عنصر أساسي في كل المنشآت الخدمية والجماهيرية التي سيتم انشاؤها بضرورة أن تحتوي على انشاءات تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على هذه الخدمات ، منوها على أن خطة التمكين أيضا تحتوى على توفير الدعم الاقتصادي لهذه الفئة بالشراكة مع المجتمع المدني . 


وأكدت نفين القباج ، وزيرة التضامن، على أن هذه المبادرة ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التي تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدني ، لتوفير الرعاية اللائقة بأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية ،في إطار خطة الدولة لاتاحة كافة السبل للتمكين الاقتصادي، والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدم لهم ، مشيدة بالجهود المبذولة من العاملين بالتضامن الاجتماعي بالمحافظة. 

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