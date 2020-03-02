سفير مصر لدى الكويت: لا إصابات او اشتباه في إصابة بـ (كورونا) بين أبناء الجالية حتى الآن

أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، متابعة السفارة لتطورات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، منذ اعلان السلطات الكويتية عن رصد حالات للإصابة به، والجهود الحثيثة التي تقوم بها لمنع انتشاره .





وأضاف القوني - في بيان صحفي اليوم الاثنين ، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أنه لم يتم رصد أية حالات للإصابة بالفيروس إلى الآن بين المصريين المقيمين بالكويت، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أية حالات اشتباه أو إصابة لمواطنين مصريين دخلوا عبر منافذ الوصول خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار التواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بإجراءات فحص المصريين بمنافذ الوصول وتأشيرات الدخول .

ودعا القوني أبناء الجالية المصرية مجددًا، لاتباع الإرشادات الطبية الوقائية، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص فى هذا الشأن، منوها إلى قيام القنصلية فى الكويت، باتخاذ بعض الاحتياطات؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات القنصلية للجمهور وفق الإرشادات الوقائية المتبعة .

ومن جانب آخر، أشار سفير مصر لدى الكويت طارق القوني ، إلى الاهتمام الذي يحظى به موضوع (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) في مصر ، ومتابعة كافة أجهزة الدولة لتطوراته داخليا وخارجيا، لافتا في هذا الصدد إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الوزراء المعنيين أمس الأحد، وتوجيهاته برفع درجات الاستعداد؛ لمواجهة ظهور أية حالات محتملة، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما نقل القوني تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الدولة لن تخفى شيئًا في هذا الخصوص، وتتعامل مع هذا الملف بكل شفافية، وتوجيهه للجهات المعنية بتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها، في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس، فضلا عن التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة في هذا الشأن.

واستعرض القوني جانبا من الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية، بما فى ذلك تشديد الفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كافة الدول، وتجهيز المرافق الطبية اللازمة، وتدريب فرق الرصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذلك التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية.

وحول ما يثار بشأن انتشار الفيروس في مصر، شدد القوني على أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغت حالتين حتى 2 مارس الجاري، وهي لشخصين أجنبيين كانا في زيارة لمصر، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية بشأنهما، فيما لم يتم تسجيل أية حالات إصابة بين المصريين.

ونوه القوني في هذا الإطار، إلى ما أعلنت عنه وزيرة الصحة هالة زايد، عن سحب عينات من 1443 حالة مشتبهًا بها، وتبين سلبيتها، إضافة إلى قيام وزارة الصحة بمتابعة المخالطين للحالات التي أعلنت عنها دول، مثل كندا، وفرنسا، والتي كانت في زيارة لمصر مؤخرًا، والاطمئنان لعدم وجود إصابات بينهم، مشيرا إلى عدم وجود دليل على فرضية إصابة تلك الحالات أثناء وجودها بمصر، فضلا عن أن تلك الدول لم تتخذ أية إجراءات احترازية إضافية تجاه القادمين من مصر، بخلاف الكشف الذى تجريه في منافذ الدخول لكل القادمين اليها من جميع الجنسيات.

واختتم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني تصريحاته ، بالتأكيد على أنه لا توجد مصلحة لإخفاء معلومات حول انتشار المرض بمصر، لا سيما مع التزام مصر بمعايير منظمة الصحة العالمية، مستشهدا بالإجراءات التي قامت بها الدولة في حالات مشابهة، مثل أنفلونزا الطيور والخنازير .