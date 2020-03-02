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تكنولوجيا

بعد نفاده.. الصين تطرح هذا الهاتف من جديد "السعر والمواصفات"

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:44 م
بعد نفاده من الأسواق..
بعد نفاده من الأسواق.. الصين تطرح هذا الهاتف مرة أخرى
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ندى على
أعلنت شركة شاومى أنها ستقوم بطرح سلسلة هاتف Xiaomi Mi 10 ، و هى عبارة عن هاتفى Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 pro  في الأسواق مرة أخرى، وذلك بعد نفاده من السوق في فترة قصيرة جدا. 

وكانت شركة شاومى قد أطلقت سلسلة هواتف Xiaomi Mi 10  منذ أسابيع قليلة، وفوجئت الشركة بإقبال غير عادى على الهواتف مما دفع إلى نفاد الكميات الموجودة في السوق. 

وذكر موقع Gizchina الصينى أن موعد طرح الهواتف مرة أخرى في الأسواق، سيكون في 6 مارس، حيث يمكن للعملاء القيام بالحجز المسبق للهواتف قبل شراءها يوم 6، وسيتم شحنها لجميع الأسواق يوم 12 مارس. 

هاتف Xiaomi Mi 10   

يحتوى هاتف Xiaomi Mi 10 على معالج من نوع Snapdragon 865، وبذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام، وبمساحة داخلية 256 جيجا بايت ، بالإضافة إلى الهاتف سيتمتع بتقنية  5G.

ويحتوي هاتف Xiaomi Mi 10 على شاشة AMOLED وبشاشة 6.67 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز،و يعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10. 

ويصل سعر هاتف Xiaomi Mi 10   إلى  615  دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 9.625 ألف جنيه مصري. 


ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 10 Pro على معالج من نوع  Snapdragon 865 ، وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 16 جيجا بايت رام ، حيث لم يصل أى هاتف من الهواتف الحديثة إلى هذه السعة. 

 وتأتى كاميرات الهاتف بكاميرا أساسية تصل إلى 108 ميجا بيكسل مع كاميرات  16 و 12 و 5 ميجا بيكسل، وتأتى شاشة الهاتف ب 6.4 بوصة من نوع +FHD مع نقاء شاشة ب +QHD ، ويتميز الهاتف بسعة بطارية تصل إلى 512 مللى أمبير. 


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