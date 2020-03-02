بعد نفاده.. الصين تطرح هذا الهاتف من جديد "السعر والمواصفات"





وكانت شركة شاومى قد أطلقت سلسلة هواتف Xiaomi Mi 10 منذ أسابيع قليلة، وفوجئت الشركة بإقبال غير عادى على الهواتف مما دفع إلى نفاد الكميات الموجودة في السوق.





وذكر موقع Gizchina الصينى أن موعد طرح الهواتف مرة أخرى في الأسواق، سيكون في 6 مارس، حيث يمكن للعملاء القيام بالحجز المسبق للهواتف قبل شراءها يوم 6، وسيتم شحنها لجميع الأسواق يوم 12 مارس.









يحتوى هاتف Xiaomi Mi 10 على معالج من نوع Snapdragon 865، وبذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام، وبمساحة داخلية 256 جيجا بايت ، بالإضافة إلى الهاتف سيتمتع بتقنية 5G.





ويحتوي هاتف Xiaomi Mi 10 على شاشة AMOLED وبشاشة 6.67 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز،و يعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10.





ويصل سعر هاتف Xiaomi Mi 10 إلى 615 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 9.625 ألف جنيه مصري.









ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 10 Pro على معالج من نوع Snapdragon 865 ، وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 16 جيجا بايت رام ، حيث لم يصل أى هاتف من الهواتف الحديثة إلى هذه السعة.





وتأتى كاميرات الهاتف بكاميرا أساسية تصل إلى 108 ميجا بيكسل مع كاميرات 16 و 12 و 5 ميجا بيكسل، وتأتى شاشة الهاتف ب 6.4 بوصة من نوع +FHD مع نقاء شاشة ب +QHD ، ويتميز الهاتف بسعة بطارية تصل إلى 512 مللى أمبير.



