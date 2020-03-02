علاج طبيعي بني سويف تنظم المؤتمر العلمي الأول بالتعاون مع مديرية الصحة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تنظيم كلية العلاج الطبيعي لمؤتمرها العلمي الأول بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة والنقابة العامة للعلاج الطبيعي، برعاية رئيس الجامعة ومحافظ بني سويف، وبرئاسة الدكتورة ألفت دياب عميد الكلية .

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف الى تناول كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي ونشر الوعى ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للموطنين وتبادل الخبرات وإطلاع المشاركين على أحدث طرق ووسائل الوقاية والعلاج، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

إقرا أيضا :

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل زيارتها للمحافظة

حضر المؤتمر السيد “بلال حبش” نائبا عن محافظ بني سويف، والدكتور “محمد يوسف عبد الخالق” وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتور “تامر ابو اليزيد” مقرر المؤتمر والأستاذ المساعد بالكلية، والدكتورة” شيماء حجاج” مدير ادارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، والسيدة ”ميرفت ميشيل” عضو مجلس النواب الدكتورة “أميرة التهامي” رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور” حافظ شوقي” نائبًا عن النقيب العام للعلاج الطبيعي ، والدكتور” أسامه رشاد” العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي ببنى سويف والدكتور “حسن تمام” نائبًا عن نقيب الصيادلة ولفيف من عمداء كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجامعات المصرية .





وأكدت الدكتورة ألفت دياب رئيس المؤتمر أن تباين وتنوع الحضور أثرى الموضوعات التي تمت مناقشتها والمختصة برفع كفاءة العلاج الطبيعي والتى تهم الشارع السويفي.