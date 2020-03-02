وزيرة التضامن تتفقد مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف

زارت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف مركز استضافة وتوجيه المرأة بحي مقبل بمدينة بني سويف والذي تم إنشاؤه عام 2003، ضمن مشروع حماية المرأة ،والذي يشمل 8 محافظات (القاهرة، الأسكندرية، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا)،حيث تقدم تلك المراكز استشارات اجتماعية ونفسية وقانونية وخدمات توظيف وعلاج وتمكين وإقامة للمرأة حال تعرضها للعنف أو مشاكل اجتماعية وأسرية.





وبحسب بيان، الاثنين، تفقدت الوزيرة والمحافظ المركز الذي يستضيف السيدات اللائي يتعرضن لظروف طارئة نتيجة العنف الواقع عليهن من خلال تقديم العديد من الخدمات منها توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والثقافية للمرأة ،بجانب تنمية مهاراتها واستثمار طاقاتها وإعادة بناء ثقة المرأة بنفسها،حيث يقبل المركز المرأة المعنفة من جميع المحافظات أو المحولة من أي جهة معنية بقضايا المرأة.





واستمعت الوزيرة والمحافظ لعرض موجز عن الخدمات والأنشطة التي قدمها المركز خلال عام 2019،حيث بلغ العدد الإجمالي للسيدات المستفيدات 57 سيدة و12من الأبناء ،وتم تقديم 48 مشورة، و56 استشارة اجتماعية ، و24 استشارة نفسية،و9 استشارات قانونية،و6 حالات صلح بين الزوجين ،وتحوبل 18 حالة تم تحويلها لجهات أخرى، وتوظيف وعلاج 6 حالات ،وتمكين 25 حالة.





من جانبها أوضحت الوزيرة أن مراكز استضافة وحماية المرأة هو أحد مشروعات الوزارة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.



