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تعليم

جامعة المنصورة تنفى تسجيل حالة إصابة بـ كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:12 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
نفت جامعة المنصورة ما يتم تداوله من شائعات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي  بشأن " تسجيل أول حالة كورونا بمستشفى الجامعة مؤكدة أنه لا صحة لاستقبال أى  إصابة بفيروس كورونا داخل المستشفيات الجامعية  والمراكز الطبية.

واكدت  الجامعة فى بيان لها الحرص  التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع  المرضى بالمستشفيات 
وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والعاملين والطلاب.

وأهابت الجامعة الجميع بعدم نقل الأخبار غير المؤكدة  التى  تعمل على نشر الشائعات  والانسياق وراء المعلومات الخاطئة وغير الصحيحة 
والتى تهدف إلى البلبلة وإثارة الرأى العام دون تثبت أو بينة من الحقيقة ، والرجوع  للمصادر الرسمية  للتأكد من  صحة أية بيانات.
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