نسر الأهلي.. وائل جمعة يتغزل في علي معلول: مكسب كبير ربنا يحميه

أشاد وائل جمعة نجم الاهلي والمنتخب السابق بـ على معلول نجم فريق الاهلي عقب فوز الفريق امام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " #معلول نسر #الأهلي الطائر ....لاعب بشخصيه واداء مميز دائما ما يقدم أفضل ما عنده لمصلحه الفريق ... مكسب كبير ربنا يحميه للأهلي ولتونس"

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب افريقي، بهدفين دون رد، في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على استاد القاهرة، وفي حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، في بريتوريا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف ليتأهل للدور قبل النهائي.