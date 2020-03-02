دورات تدريبية وزيارات ميدانية لطلاب كلية التمريض بجامعة بنى سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن في جلسته رقم 180، على مقترح كلية التمريض بشأن عقد دورات تدريبية وزيارات ميدانية لطلاب الكلية لزيادة مهاراتهم.

وأكد الدكتور منصور أنه تمت الموافقة على عقد عدد من الدورات التدريبية ومنها التعرف على المصطلحات الطبية التمريضية، ودورة الإسعافات الأولية لطلاب الجامعة، واللغة الانجليزية، فيما ستعقد ندوات عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه .

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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم خلال الدورات التدريبية توزيع مطويات وكتيبات إرشادية تتناول عددا من المحاور والموضوعات التي تتعلق بالتعريف بماهية الإسعافات الأولية وأهميتها وكيفية التدريب على هذه الإسعافات ، بالإضافة إلى استعراض أدوات ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية (الصيدلية المنزلية)، وكذلك التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منة الفحوصات اللازم إجراؤها عند الشعور بعلامات نقل العدوى.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم عقد زيارات لبعض مدارس المحافظة ومنها أبو سليم، والشروق، وأحمد زويل، والنهضة وذلك لنشر سياسة السلامة والصحة المهنية.



