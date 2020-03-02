AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

دورات تدريبية وزيارات ميدانية لطلاب كلية التمريض بجامعة بنى سويف

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن في جلسته رقم 180، على مقترح كلية التمريض بشأن عقد دورات تدريبية وزيارات ميدانية لطلاب الكلية لزيادة مهاراتهم.

وأكد الدكتور منصور أنه تمت الموافقة على عقد عدد من الدورات التدريبية ومنها التعرف على المصطلحات الطبية التمريضية، ودورة الإسعافات الأولية لطلاب الجامعة، واللغة الانجليزية، فيما ستعقد ندوات عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه .

 

اقرأ أيضا :

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل زيارتها للمحافظة

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم خلال الدورات التدريبية توزيع مطويات وكتيبات إرشادية تتناول عددا من المحاور والموضوعات التي تتعلق بالتعريف بماهية الإسعافات الأولية وأهميتها وكيفية التدريب على  هذه الإسعافات ،  بالإضافة إلى استعراض أدوات ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية (الصيدلية المنزلية)، وكذلك التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منة الفحوصات اللازم إجراؤها عند الشعور بعلامات نقل العدوى.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم عقد زيارات لبعض مدارس المحافظة ومنها أبو سليم، والشروق، وأحمد زويل، والنهضة وذلك لنشر سياسة السلامة والصحة المهنية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تدريب 17 ألف ممرض وممرضة في 2019.. وتكليف 21 ألف خريج لسد عجز المستشفيات

ندوة بجامعة المنيا عن فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه لأهالي وطلاب بردنوها

نقيب تمريض مصر: نمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية.. والأقرب للمريض من أهله في مواقف الضعف

كليات القطاع الصحي بجامعة حلوان تعلن خطتها لمواجهة فيروس كورونا

مستشفيات جامعة حلوان ترفع حالة الاستعداد وتعلن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

انطلاق حملات توعوية للوقاية من فيروس كورونا للطلاب بجامعة بني سويف

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة عالقة على القضبان.. وقائدها ينجو بأعجوبة

إسرائيل تشن ضربة جوية جديدة على سوريا

أقدم من إحدى عجائب الدنيا السبع.. قصة بناء الكنيسة المعلقة وسقف سفينة النبي نوح

أخبار الرياضة.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور تجاه جماهير الترجي.. رئيس الزمالك: معنديش مرتزقة.. وزير الرياضة يكشف دور لجنة حكماء كرة القدم

أبرزهم هشام عشماوي..الإعدام شنقا لـ 37 متهما في قضية أنصار بيت المقدس

شاهد .. داليا البحيري تكشف سرًا لأول مرة عن الزعيم عادل إمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة عالقة على القضبان.. وقائدها ينجو بأعجوبة

زوجان ينفقان 50 ألف دولار لاستنساخ كلبهما الأليف.. أنقذهما من ثعبان سام

امرأة في حالة سكر تعتدي على ممرضة وتسبب حالة فوضى بمستشفى.. تفاصيل