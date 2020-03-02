تدشين مبادرة شباب يدير شباب لبناء وتنمية المهارات بالبحيرة.. صور

أعلن الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة عن قيام اداره البرلمان والتعليم المدني بتدشين مبادرة ( شباب يدير شباب) لمدة ٣ أيام بالتنسبق مع إدارة رعاية الشباب بجامعة دمنهور والتى أطلقها امس الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة علي مستوي الجامعات والمحافظات.





وأوضح وكيل شباب البحيرة أن مبادرة "شباب بيدير شباب "بهدف الى توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنميه قدراتهم من خلال تدريبهم وتثقيفهم وتحفيزهم لطرح مبادرات جديده ، بالإضافة إلى الترويج لأنشطه وزاره الشباب والرياضة ونشر ثقافه الرياضة اسلوب حياه وتفعيل و تطوير المبادرات و المشروعات الشبابية





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واشار خضر قيام المشاركين فى المبادرة بإجراء مقابلات شخصية لشباب الجامعة من الجنسين وتم ملء استمارات تعارف من شباب الجامعة عن طريق أعضاء المبادرة وذلك لفتح قنوات اتصال مباشر مع شباب الجامعة والترويج لأنشطة وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعات وتوسيع قاعدة المستفيدين للعمل على تحفيز الشباب وخدمتهم وتنميه قدرتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديده تخدم المشاركة المجتمعية .



