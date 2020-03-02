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تعليم

تدشين مبادرة شباب يدير شباب لبناء وتنمية المهارات بالبحيرة.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أعلن الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة عن قيام اداره البرلمان والتعليم المدني بتدشين مبادرة ( شباب يدير شباب) لمدة ٣ أيام بالتنسبق مع إدارة رعاية الشباب بجامعة دمنهور والتى أطلقها امس الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة علي مستوي الجامعات والمحافظات.

وأوضح وكيل شباب البحيرة أن مبادرة "شباب بيدير شباب "بهدف الى توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنميه قدراتهم من خلال تدريبهم وتثقيفهم وتحفيزهم لطرح مبادرات جديده ، بالإضافة إلى الترويج لأنشطه وزاره الشباب والرياضة ونشر ثقافه الرياضة اسلوب حياه وتفعيل و تطوير المبادرات و المشروعات الشبابية
   

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                                               https://www.elbalad.news/4151025

واشار خضر قيام المشاركين فى المبادرة بإجراء مقابلات شخصية لشباب الجامعة من الجنسين وتم ملء استمارات تعارف من شباب الجامعة عن طريق أعضاء المبادرة وذلك لفتح قنوات اتصال مباشر مع شباب الجامعة والترويج لأنشطة وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعات وتوسيع قاعدة المستفيدين للعمل على تحفيز الشباب وخدمتهم وتنميه قدرتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديده تخدم المشاركة المجتمعية .

تدشين مبادرة شباب يدير شباب لبناء وتنمية المهارات بالبحيرة.. صور
تدشين مبادرة شباب يدير شباب لبناء وتنمية المهارات بالبحيرة.. صور
تدشين مبادرة شباب يدير شباب لبناء وتنمية المهارات بالبحيرة.. صور
تدشين مبادرة شباب يدير شباب لبناء وتنمية المهارات بالبحيرة.. صور
تدشين مبادرة شباب يدير شباب لبناء وتنمية المهارات بالبحيرة.. صور
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