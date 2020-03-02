وزيرة البيئة ترد على أسئلة طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. تفاصيل

استضافت اليوم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، على المشاركة في الأحداث القومية الكبرى ومن بينها الاهتمام بالوعي البيئي والحفاظ عليها،





ونظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة بعنوان «الشباب والعمل البيئي»، حاضر فيها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باعتبارها واحدة من أهم الأسماء البارزة في القيادات المتخصصة على المستويين الدولي والمحلي فيما يتعلق بمجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولي.





وقال خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الندوة مقامة لفتح مجال للتعارف بين الطلاب ووزارة البيئة واستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوعية بقضايا البيئة.





وأضاف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا سنعمل على تنظيم حملات توعية لطلاب الجامعة ورحلات إلى المحميات كما أحسن وسيلة هو تفاعل الشباب في الحفاظ وحماية البيئة مؤكدا على أنه سعيد بتفاعل الشباب مع وزيرة البيئة من خلال الأسئلة، وأن الجامعة ستعمل على تفعيل البروتوكول مع و زارة لتوعية الطلاب بطرق الحفاظ على البيئة.





حضر الندوة كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة،والأعلامى محمد فودة المستشار الاعلامى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا والدكتورة محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.





وعلى هامش الندوة وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمد العزازي ممثلا عن الجامعة، برتوكول تعاون مع الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزارة البيئة.





كما تم تكريم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتورة إيناس أبو طالب، رئيس جهاز شئون البيئة، من خلال خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.





وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأنها تتشرف بوجودها مع شباب وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائلة: «انتو مسئولين عن المجتمع، وأنتم من ستقودون مصر في المستقبل».





وأضافت: «للشباب دور كبير وهام في التنمية والعمل البيئي، ولدينا حملات للتوعية والاهتمام بالبيئة، مثل حملة اتحضر للاخضر، وهي للوعي البيئي، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وهو أول رئيس يضع حملة للوعي البيئي تحت رعايته ومدتها 3 سنوات لأن الوزارة والمجتمع المدني وحدهم لن يستطيعوا التقدم في هذا المجال ايد لوحدها متصقفش».





وأشارت: «احنا بناخد حق الأجيال اللى الجاية بالمظاهر السلبية التي نواجهها في الشوارع مثل الرجل الذي يغسل سيارته في الشارع أو تحت بيته، كمان الوعي داخل البيوت مهم في استخدام المياه وعدم الإسراف فيها».





وأكدت أن المشاكل البيئة والتلوث لا تفرق بين دولة غنية وأخرى نامية، وشعوب غنية أو فقيرة، قائلة: «ليس هناك رحمة في أن تنقلب الطبيعة علينا بسبب الأنشطة البشرية السيئة، وللأسف لفظ بيئة بقى دارج بين الشباب على أنه حاجة وحشة وده على العكس تماما».





وأعلنت وزيرة البيئة، أنها تتعاون مع الجامعات لزيادة الوعي البيئي، حيث يتم فصل المخلفات من المنبع ودخول منظومة مالية جديدة للجامعة من خلال بيع المخلفات الخاصة بها، من خلال من ينتفعون بتلك المخلفات.





وأضافت الوزيرة أنها مقتنعة تمام أن الشباب لديه القدرة على امتلاك حلمه من خلال جامعته لتبني الأفكار حتى لا تأتي فكرة من الخارج وتفرض عليكم وتنتهي بعد شهور، وطالبت بتنظم زيارة لطلاب جامعة مصر لمحمية وادي دجلة لتعرف على المحمية والجهد البيئي المبذول فيها، ومصر يمر من خلالها 2 مليون طائر من الطيور المهاجرة النادرة كل عام.





يمكن للشباب المشاركة عبر صفحة الوزارة من خلال ملء استمارات للمتطوعين من الشباب والطلاب، ونعمل من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وبرامج التليفزيون وأغاني تستهدف الأطفال للحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية.





وتابعت أنهم يرصدون من خلال السوشيال ميديا، طلبات المشاركة وعدد من تفاعل مع الحملات التي تطلقها الوزارة، ولأول مرة في مصر تحتفل الجمهورية بيوم البيئة الوطني والمقرر له 27 يناير، وخلاله تنزل الوزارة إلى كل المحافظات للتشجير وإعادة التدوير، لنجد بعدها المشاركات مثل المارثون الزراعي وحملة تشجير مدينة 15 مايو.





ونصحت وزيرة البيئة الطلاب بفصل الكهرباء عند النوم يساهم في ترشيد الطاقة مؤكدة أن تقليل استخدام السيارات كل ما كنت مساهم في تقليل تلوث المناخ وكل شئ موجود الأرض أعيد استخدامه مرة أخرى كل ما حافظت التوازن البيئي وطالبت الجميع بضرورة إعادة استخدام لكل شئ وبذلك نحافظ علي البيئة ولا نتسبب في اي ضرر لأي أحد.





وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة وفرت ٢٠ ألف فرصة عمل بقيمة ١٢٣ مليون من قش الأرز لدرجة ان قش الأرز يصدر للخارج كما تم استخدام روث المواشي لإنتاج الغاز لسيدات الريف من خلالها لتكون أرخص من سعر أنبوبة البوتاجاز وبذلك حققنا ٥ مكاسب منها توفير مالي وتشغيل الشباب والحفاظ على البيئة وتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على البيئة.





كما نجحت وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة وجامعة الفيوم في تشغيل مجموعة من الشباب عبر شركة ناشئة عبر تنفيذ فكرة أوروبية بجامعة الفيوم وهي الدراجات التشاركية لافتة أن مصر يمر سنويا عبرها ٢ مليون طائر وتم تدشين ابراج لمشاهدتها وهنا تم من قبل الشباب تسجيل افلام عن هذه الطيور لتسويقها كما تم تنظيم برامج تدريبية لطلاب الجامعات على الحفاظ علي المحميات وتوفير فرص عمل للشباب في المحميات عبر مشروعات.

وأكدت وزيرة البيئة أن أكبر تحدي يواجه العالم هو عدم وجود بديل لكوكبة الأرض للعيش ولذلك لابد الحفاظ عليه لافتة إلى أن وزارة البيئة تقوم بدور كبير في تشجيع الشباب عبر بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح مشروعات بيئة عبر توفير تدريب لهم مثل مشروعات البيو جاز ومكامير الفحم والمحميات الطبيعية ، لافتة أن وزارة البيئة تعمل على ٤ برامج للتوعية بالحفاظ على البيئة منها السوشيال والبرامج والقنوات والمشاركة المجتمعية معلنة عن تدشين أغنية جديدة للاطفال خلال شهر مارس الجاري لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة مؤكدة أن مشكلة تغيير المناخ والاحتباس الحراري لم نكن سبب فيها لكن دول كانت نامية حققت ذلك عبر صناعات ومصانع ولذلك هناك التزامات على هذه الدول المتقدمة وفقا لاتفاقية باريس بعلاج مشكلة تغيير المناخ .





وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن أهمية الندوة تتمثل في التأكيد على الحفاظ علي البيئة بقيادة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين عبر تكثيف الوعي بالحفاظ علي البيئة لتوعية المصريين بأهمية منع استخدام أكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس ورق أو قماش.





وذكر العزازي، أن معظم الدول تعمل على ذلك للتوعية بالبيئة، إضافة إلى ضرورة التخلص من القمامة من الشوارع، كما أن الحفاظ على نظافة البيئة ليس مسئولية الوزارة فقط بل مسئولية الجميع، حيث يحتاج المجتمع المصري لتكثيف الوعي الببيئي مع الشباب.





وأشار إلى أن الندوة استهدفت التوعية بالحفاظ على البيئة، مؤكدا على أنه سيتم تنظيم ندوة كل شهر للحفاظ والتوعية بأهمية الحياة في بيئة نظيفة وصحية، موضحا أن الجامعة تحرص على تنظيم قوافل بشكل مستمر للطلاب للحفاظ على البيئة بتنظيف الشواطئ والشوارع.





من جانبه قال الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الوزيرة شهدت ندوة بعنوان «الشباب والعمل البيئي»، داخل الجامعة، كما تم إطلاق المكتب العربي للشباب والبيئة، احتفالات بيوم البيئة الوطني خاصة بعد اعتبار أن العام الحالي 2020 عام البيئة.







