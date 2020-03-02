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أخبار العالم

مجلس النواب الإيطالي يطالب بالعمل لمواجهة العجز الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا"

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
دعا رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، إلى ضرورة التلاحم داخل البرلمان لمواجهة العجز جراء حالة الطوارئ المترتبة على فيروس "كورونا" .
وقال فيكو - في تصريحات صحفية بثتها وكالة أنباء "اَكي" الإيطالية اليوم / الإثنين / إن هذا ليس وقت الخلاف، مؤكدا الحاجة للعمل تجنب الأضرار الاقتصادية التي قد لا تشمل بلاده فحسب ، بل سيكون لها بعدًا عالميا مما يتعين العمل أيضا مع أوروبا .
وأضاف أنه سيتوجه قريبا إلى (بروكسل ) للتحدث إلى المؤسسات الأوروبية، مشددا على الحاجة لاستجابة واسعة ورؤية مشتركة.
وفي سياق متصل ، أعلن رئيس هيئة الدفاع المدنى الإيطالي إنجيلو بوريللى ، أن خمس حالات مصابة توفيت أمس / الأحد / من بين 34 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن حصيلة من لا يزالون في عداد المصابين 1577 شخصا ، فيما تعافى حتى الآن 83 شخصًا في جميع أنحاء إيطاليا ، بينما ستظل المدارس مغلقة حتى الثامن من مارس الجاري.

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