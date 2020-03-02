AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالغربية بمنطقة الإستاد في طنطا

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمى  محافظ الغربية عن إقامة معرض لجميع منتجات محافظة الغربية متضمن منتجات القرى المنتجة، وذلك بمنطقة الإستاد بمدينة طنطا تحت عنوان (نحن الأكثر إنتاجًا) فى الفترة من 17 مارس ولمدة أسبوع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب  والدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

حيث وجه المحافظ الجهات المشاركة فى المعرض بتحديد عدد الباكيات المطلوبة لكل جهه مع التنظيم الجيد للعرض بحيث يتم تصنيف المعرض إلى أجنحة حسب نوعية المنتجات ، مؤكدًا أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو التسويق الجيد والتعرف على منتجات القرى المنتجة مثل (الأثاث بكتامة وصناعة الخزف بالفرستق وعسل النحل بشبشير الحصة بطنطا والمواد الخام العطرية بقرية شبرابلولة ومنتجات أخرى تتميز بها عدد من القرى على مستوى محافظة الغربية). 

والجدير بالذكر؛ أن المعرض سيتضمن مشاركة كافة الوحدات المنتجة ( جامعة طنطا – التربية ولتعليم – المجلس القومى للمراة – الشباب والرياضة – التضامن الإجتماعى – جميع المنتجين بالمحافظة – البنوك – شركات الإتصالات).

ومن جانبه؛ أكد نائب محافظ الغربية أنه جارى تنسيق أجنحة العرض بالمعرض وفق طبيعة المنتجات مما يساعد على زيادة الفرص التسويقية من خلال العرض الجيد وفتح أسواق جديدة للمنتجين عن طريق إشراك وإستهداف كافة طوائف المجتمع.

وخلال الإجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس حى أول وثان طنطا بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم أثناء إقامة المعرض ورفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على نظافة المكان.

كما وجه بالتنسق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية اللازمة للمعرض أثناء فترة دخول وخروج رواد المعرض، كما أشار محافظ الغربية إلى أنه سيتم تخصيص سيارات لنقل المواطنين إلى المعرض وذلك لتسهيل الوصول إلى المعرض.

وفى نهاية الإجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته إلى الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات للرقابة على المنتجات الغذائية بالمعرض للوقوف على جودة المنتجات ومدى صلاحييتها وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لإنجاح هذا المعرض وتسويقه للتعرف على المنتجات التى تشتهر بها القرى المنتجة بمحافظة الغربية ويتم تسويقها على مستوى الجمهورية.
معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالغربية بمنطقة الإستاد في طنطا
معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالغربية بمنطقة الإستاد في طنطا
معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالغربية بمنطقة الإستاد في طنطا
معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالغربية بمنطقة الإستاد في طنطا
معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالغربية بمنطقة الإستاد في طنطا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع بدء المعرض.. كل ما تريد معرفته عن ديارنا وطرق الاشتراك فيه.. تفاصيل

انعقاد المجلس الإقليمي للصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية في الغربية.. صور

لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة.. محافظ الغربية يتفقد قرية حصة شبشير

محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور

وزيرة الهجرة تزور قرية شبرابلولة معقل إنتاج العطور .. صور

كوبري قرية كتامة لم يقف عائقا أمام وزيرة الهجرة لتفقد قرى الغربية.. وتبحث آليات تقنين أوضاع مصانع البويات والفخار.. وتتفقد معارض وورش صناعة الأثاث

ترشيحاتنا

هل الصلاة في المسجد الحرام تقضي الصلوات الفوائت.. الإفتاء تجيب .. شاهد

بعد القبض على"شيميل" يمارس الشذوذ مع العرب مقابل أموال.. اعرف العقوبة

بعد إصابة فريدة سيف النصر .. كل ماتريد معرفته عن خراج الأسنان

أول تعليق لـ منة عرفة بعد إجرائها عملية جراحية.. شاهد

عاجل| السلطات الفرنسية تواصل إغلاق متحف اللوفر بسبب كورونا

جمال عبد الحميد : كارتيرون " ذكى " .. وفايلر " مغرور "

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة عالقة على القضبان.. وقائدها ينجو بأعجوبة

زوجان ينفقان 50 ألف دولار لاستنساخ كلبهما الأليف.. أنقذهما من ثعبان سام

امرأة في حالة سكر تعتدي على ممرضة وتسبب حالة فوضى بمستشفى.. تفاصيل