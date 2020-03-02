معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالغربية بمنطقة الإستاد في طنطا

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن إقامة معرض لجميع منتجات محافظة الغربية متضمن منتجات القرى المنتجة، وذلك بمنطقة الإستاد بمدينة طنطا تحت عنوان (نحن الأكثر إنتاجًا) فى الفترة من 17 مارس ولمدة أسبوع.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





حيث وجه المحافظ الجهات المشاركة فى المعرض بتحديد عدد الباكيات المطلوبة لكل جهه مع التنظيم الجيد للعرض بحيث يتم تصنيف المعرض إلى أجنحة حسب نوعية المنتجات ، مؤكدًا أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو التسويق الجيد والتعرف على منتجات القرى المنتجة مثل (الأثاث بكتامة وصناعة الخزف بالفرستق وعسل النحل بشبشير الحصة بطنطا والمواد الخام العطرية بقرية شبرابلولة ومنتجات أخرى تتميز بها عدد من القرى على مستوى محافظة الغربية).





والجدير بالذكر؛ أن المعرض سيتضمن مشاركة كافة الوحدات المنتجة ( جامعة طنطا – التربية ولتعليم – المجلس القومى للمراة – الشباب والرياضة – التضامن الإجتماعى – جميع المنتجين بالمحافظة – البنوك – شركات الإتصالات).





ومن جانبه؛ أكد نائب محافظ الغربية أنه جارى تنسيق أجنحة العرض بالمعرض وفق طبيعة المنتجات مما يساعد على زيادة الفرص التسويقية من خلال العرض الجيد وفتح أسواق جديدة للمنتجين عن طريق إشراك وإستهداف كافة طوائف المجتمع.





وخلال الإجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس حى أول وثان طنطا بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم أثناء إقامة المعرض ورفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على نظافة المكان.





كما وجه بالتنسق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية اللازمة للمعرض أثناء فترة دخول وخروج رواد المعرض، كما أشار محافظ الغربية إلى أنه سيتم تخصيص سيارات لنقل المواطنين إلى المعرض وذلك لتسهيل الوصول إلى المعرض.



