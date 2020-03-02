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أخبار العالم

ميركل تفتح النار على أردوغان: يجب احترام اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أدان المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول أن بلاده سترسل "ملايين" المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث: "الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تحترم تركيا اتفاق الهجرة الموقع بين كلا الطرفين".

وكان أردوغان قد أعلن السبت أنّ بلاده فتحت حدودها مع أوروبا للسماح للمهاجرين الموجودين على أراضيها بالعبور، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ أنقرة ستكون عاجزة عن فعل اي شيء إزاء موجة هجرة جديدة تأتي من شمال-غرب سوريا.

وصباح اليوم، بدأ الجيش اليوناني تدريبات عسكرية باستخدام الرصاص الحي على الحدود مع تركيا، فيما وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده عازمة على حماية حدودها، محذرًا المهاجرين من أن بلاده "ستردهم إذا حاولوا دخول البلد بطريق غير مشروع".

وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر"، أمس، أنه سيزور الحدود البرية للبلاد مع تركيا في منطقة إيفروس يوم الثلاثاء ومعه رئيس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل.

 وأعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" الأحد رفع مستوى التأهب إلى "الأقصى"، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية.
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