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أخبار العالم

أزمة اللاجئين صناعة أردوغانية.. والاتحاد الأوروبي يرد باجتماع طارئ

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:17 م
أزمة اللاجئين صناعة
أزمة اللاجئين صناعة أردوغانية
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دعاء أبوهشيمة
دعت بروكسل إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث إن الصراع التركي المتصاعد في إدلب قد يؤدي إلى خطر حدوث أزمة جديدة للاجئين.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال جوزيف بوريل، مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن القتال الدائر في محافظة إدلب، الجيب الأخير الذي يسيطر عليه المتمردون في سوريا، يمثل "تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين"، مؤكدا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "مضاعفة الجهود لحل هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة بكافة الوسائل المتاحة لها".

هذا، وقد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، أن بلاده "فتحت الأبواب" مع أوروبا للسماح للاجئين الموجودين على أراضيها، البالغ عددهم 4 ملايين شخص، بالعبور في مسعى للضغط على أوروبا لتوفير دعم أكبر لأنقرة في إدلب.

ومنذ بداية فبراير، قتل أكثر من 50 جنديا تركيا حيث سعت أنقرة إلى مقاومة هجوم تدعمه روسيا من قبل قوات الجيش السوري.

كما حذر أردوغان من أن بلاده لا يمكن أن تتحمل موجة جديدة من اللاجئين مطالبا بالدعم الدولي.

ونظرا لعدم تلقيه أي دعم، أشار المسؤولون الأتراك، الخميس، إلى أنهم لن يمنعوا اللاجئين من السعي للوصول إلى أوروبا.

وبحسب "فايننشال تايمز"، يعتبر هذا الوضع بمثابة اختبار لاتفاقية اللاجئين التي أبرمتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016 والتي حدت من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى اليونان في مقابل الحصول على تمويل للاجئين من الدول الأوروبية.

وقد ساهم هذا الاتفاق كثيرا في انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بذروة أزمة اللاجئين. وبلغ عدد الوافدين الجدد أقل من 125،000 في العام الماضي، مقارنة بأكثر من مليون شخص في عام 2015.

وقال "بوريل" إنه دعا إلى الاجتماع، المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل، "بناءا على طلب خاص" من الحكومة اليونانية، حيث توجد مخيمات اللاجئين ومرافق الاستقبال في حالة سيئة للغاية".

وبدورها، قالت الشرطة اليونانية إنه خلال ساعات قليلة من بيان الرئيس التركي، صباح الأحد، وصل ما لا يقل عن 500 شخص عن طريق البحر إلى مجموعة الجزر اليونانية القريبة من الأراضي التركية.

وقد أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، أن مجلس الأمن القومي في البلاد قرر "رفع مستوى الردع عند حدودنا إلى أقصى الحدود". مضيفا: "حتى الآن، لن نقبل أي طلبات لجوء جديدة ويبقى الحال كما هو عليه لمدة شهر".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن حوالي 13000 شخص - بمن فيهم مهاجرون سوريون وأفغان وإيرانيون وباكستانيون، من بين آخرين- احتشدوا في أماكن مختلفة على طول الحدود اليونانية التركية.

وأشارت تقارير، أمس الأحد، أن الشرطة اليونانية لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لصد الأشخاص الذين يسعون للعبور. كما أرسلت السلطات اليونانية رسالة نصية إلى الهواتف المحمولة في المنطقة الحدودية تحذر الناس من دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، قال بوريل في بيانه: "نواصل متابعة وضع الهجرة عن كثب على حدودنا الخارجية". وقال في إشارة إلى صفقة 2016: "يجب دعم بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن أحد الأهداف الرئيسية للاجتماع الطارئ هذا الأسبوع يجب أن يكون تعزيز الوحدة بشأن سياسة سوريا والرد على أزمة الهجرة التي أثارتها تركيا مجددا.

ومن المحتمل أن يقوم الوزراء أيضا بمراجعة الدعم الإنساني ودعم الاستجابة للهجرة إلى اليونان وبلغاريا وتركيا، وهي تدابير تشترك فيها المفوضية الأوروبية.
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