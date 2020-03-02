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محافظات

الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين، مسئولى تحالف شركة h2m المصريين والأجانب ، ولذلك لبحث واستعراض أوجه التعاون بين الشركة وبين المحافظة فى المجال السياحى ، وذلك بحضور أحمد موسى مدير عام الجهاز التنفيذى بالمحافظة ، ومستشار المحافظة للمساحة .

وخلال اللقاء ، أعرب الغضبان ، عن سعادته بجهود الشركة ورغبتها فى إقامة مشروعات سياحية كبرى على أرض بورسعيد ، وخلال اللقاء تم عرض عدد من الأفلام التى توضح انجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات ، كما استمع المحافظ لشرح عن أعمال الشركة فى المجال السياحى فى مختلف الدول مدعما بنماذج لهذه الأعمال ،  وكذلك أهداف ورؤية الشركة فى إقامة مشروعات سياحية على أرض بورسعيد .

  
ورحب الغضبان، بالتعاون مع الشركة فى تنمية القطاع السياحى ببورسعيد ، بما يتفق مع خطة المحافظة للنهوض بالسياحة وازدهارها ، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الحفاظ على الطابع التراثى المميز للمدينة وهويتها والذى يميزها عن غيرها من المدن ، موضحا ان هناك امكانية للتعاون مع الشركة فى تطوير القرى السياحية والفنادق ورفع كفاءتها لتكون على أعلى  مستوى بما يتلاءم مع كافة المشروعات العملاقة ببورسعيد .

وتقدم مسئولو الشركة بالشكر للواء عادل الغضبان ، على ترحيبه واهتمامه بالتعاون المثمر بين الطرفين ، مؤكدين أن بورسعيد تشهد خلال الفترة الحالية معدلات غير مسبوقة من التطور والتنمية ، وذلك انطلاقا من المشروعات القومية الضخمة التى تمت على أرض بورسعيد فى الصحة والصناعة والتعليم وغيرها ، حيث تعتبر مجموعة H2M  شركة عالمية مصرية بشراكة ألمانية وإيطالية وأسبانية وإفريقية ، وتطبق المعابير العالمية فى التنفيذ ، وساهمت فى إقامة العدد من المشروعات والفنادق السياحية العملاقة فى مختلف الدول.
الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور
الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور
الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور
الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور
الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور
الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور
الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور
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