الغضبان يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية ببورسعيد.. صور

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين، مسئولى تحالف شركة h2m المصريين والأجانب ، ولذلك لبحث واستعراض أوجه التعاون بين الشركة وبين المحافظة فى المجال السياحى ، وذلك بحضور أحمد موسى مدير عام الجهاز التنفيذى بالمحافظة ، ومستشار المحافظة للمساحة .





وخلال اللقاء ، أعرب الغضبان ، عن سعادته بجهود الشركة ورغبتها فى إقامة مشروعات سياحية كبرى على أرض بورسعيد ، وخلال اللقاء تم عرض عدد من الأفلام التى توضح انجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات ، كما استمع المحافظ لشرح عن أعمال الشركة فى المجال السياحى فى مختلف الدول مدعما بنماذج لهذه الأعمال ، وكذلك أهداف ورؤية الشركة فى إقامة مشروعات سياحية على أرض بورسعيد .





ورحب الغضبان، بالتعاون مع الشركة فى تنمية القطاع السياحى ببورسعيد ، بما يتفق مع خطة المحافظة للنهوض بالسياحة وازدهارها ، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الحفاظ على الطابع التراثى المميز للمدينة وهويتها والذى يميزها عن غيرها من المدن ، موضحا ان هناك امكانية للتعاون مع الشركة فى تطوير القرى السياحية والفنادق ورفع كفاءتها لتكون على أعلى مستوى بما يتلاءم مع كافة المشروعات العملاقة ببورسعيد .



