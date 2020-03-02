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أخبار البلد

بمشاركة 75 دولة.. انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة.. الأربعاء

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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أمل مجدي
 ينطلق بعد غد – الأربعاء - المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستمر لمدة يومين ،بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم. 

ويشرف على هذا الحدث العالمي، المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا ومن تنظيم شركة ذا وركس برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.

 وتشهد جلسات المنتدى مناقشة موضوعات عديدة، منها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا و منها سد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك اقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، و بناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، وكذلك مكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام. جدير بالذكر أن المنتدى يعد فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم في مكان واحد، من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن، وكيفية الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكين المزيد منهن.

 كما أنه يعد شهادة عالمية لدور مصر الريادي في دعمها لقضايا المرأة وتمكين السيدات، وتعرض خلاله العديد من قصص النجاح المصرية والإقليمية والعالمية حيث تشارك فيه أكثر من 1000 سيدة من السيدات الرائدات من مصر ومختلف دول العالم.
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