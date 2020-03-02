محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عادل كامل، مدير مجمع المواقف، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.





وكلف محافظ كفر الشيخ، سرعة الانتهاء من رصف الحارة المخصصة لسير سيارات الغاز، والانتهاء من عمل الحديقة العامة المحدد لها بجوار مسجد الموقف، فضلًا عن الانتهاء من وضع الـ 4 أكشاك المخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين بالموقف.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بإنشاء رصيف سير للمشاة المتوجهين إلى الموقف الجديد بدءًا من تمثال كوبرى الصوالحة حتى موقف القاهرة الجديد، سرعة الانتهاء من أعمال مدخل ومخرج موقف السيرفيس لتسهيل عملية دخول وخروج السيارات.





ووجه المحافظ برفع عمود الكاميرات الموجود بجوار سور موقف الأتوبيس القديم ونقله إلى مكان آخر لإعاقته مدخل الطريق بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بكفر الشيخ، ورفع الحواجز الخرسانية الكائنة بجوار سور إدارة المرور وسرعة الانتهاء من U Turn المخصص للعودة للموقف بعد المسجد وإعداده بطريقه آمنه منعًا لوقوع أية حوادث.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على إصلاح دورات المياه بموقف الأتوبيس بصفة عاجلة وفتح حمامات المسجد للاستخدام مع حمامات الموقف مع التزام الإدارة العامة لمشروع المواقف بالحفاظ عليها ومتابعتها بصفه دورية، ورفع كفاءة أعمال النظافة العامة بالموقف.





اقرأ أيضًا:







