بعد تألق علي معلول مع الأهلي.. خالد بيومي يوجه نصيحة لـ أندية الدوري الممتاز

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، نصيحية لـ أندية الدوري الممتاز بشأن ضرورة الاتجاه لـ التعاقد مع لاعبي شمال افريقيا لما يملكون من مميزات رائعة.





وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هل ستتحول نظرة الأتدية المصرية الي الاهتمام بلاعبي شمال افريقيا مع جدية ودقة الاختيار مقابل مادي مناسب تأقلم سريع انسجام مع طبيعة الأجواء ولغة عربية لا تحتاج الي إيصال من مترجم أداء تكتيكي يناسب انديتنا كلها مكاسب أعتقد أنها مؤثره ومفيدة".





وقاد التونسي على معلول نجم الاهلي الفريق لـ الفوز أمام صن داونز عقب اجرازه هدفين مقابل لا شىء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.



