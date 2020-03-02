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تعليم

وزيرة البيئة: نتعاون مع الجامعات لزيادة الوعي البيئي

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:50 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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قســــم التعليم
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن الوزارة تتعاون مع الجامعات لزيادة الوعي البيئي، حيث يتم فصل المخلفات من المنبع ودخول منظومة مالية جديدة للجامعة من خلال بيع المخلفات الخاصة بها، من خلال من ينتفعون بتلك المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة ، أنها مقتنعة تماما أن الشباب لديه القدرة على امتلاك حلمه من خلال جامعته لتبني الأفكار حتى لا تأتي فكرة من الخارج وتفرض عليكم وتنتهي بعد شهور، وطالبت بتنظم زيارة لطلاب جامعة مصر لمحمية وادي دجلة لتعرف على المحمية والجهد البيئي المبذول فيها، ومصر يمر من خلالها 2 مليون طائر من الطيور المهاجرة النادرة كل عام.

ونظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة بعنوان «الشباب والعمل البيئي»، حاضر فيها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باعتبارها واحدة من أهم الأسماء البارزة في القيادات المتخصصة على المستويين الدولي والمحلي فيما يتعلق بمجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولي.

حضر الندوة كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة،والأعلامى محمد فودة المستشار الاعلامى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا  والدكتورة محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.
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