مطالبات من النواب بتحديد صلاحيات نواب المحافظين

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مطالبات من النواب بتحديد اختصاصات نواب المحافظين، لتكون لهم صلاحيات واضحة.





وقالت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "هل من حق المحافظ يمنح ويمنع اختصاصات لنوابه، ذلك أمر مرفوض وغير مقبول، فمحافظ القاهرة يمنع نوابه من أي اختصاصات وصلاحيات، لابد من تحديد اختصاصات واضحة لنواب المخافظين في القانون".





وعقب المهندس أحمد السجيبني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موضحا أن وزير التنمية المحلية أرسل لكل المحافظين لتحديد اختصاصات نوابهم، كما أن الوزير أثار مسألة مهمة بشأن تحديد الاختصاصات وفقا لتخصصات وخبرات نواب المحافظين للاستفادة منها في الملفات المختلفة.





وتابع "السجيني": "ننتظر وخلال هذا الشهر يكون مجلس الوزراء أنهي هذه المسألة، بالتالي نعطي فرصة شهر لو لم تحدد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين، نعقد جلسة لبحث ودراسة هذا الأمر".





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.