سعفان لـ المواطن: وحدة تدريب أمام منزلك على مهنة تعيش منها حياة كريمة.. صور

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة للمواطن المصري قال فيها "المواطن هدف الدولة المصرية مجتمعة والقيادة السياسية، مشيرا إلي أن أمام منزلك تجد وحدة تدربك على مهنة تعيش منها "حياة كريمة" وتشبع بها احتياجاتك، لافتا إلي هذا هو أمر نبنى به جميعًا مجتمعا جديدا وأسرة جديدة و"حياة كريمة".





جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين على هامش اطلاق الوزير ،اليوم الإثنين، في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، المرحلة الثالثة من إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقري ونجوع محافظات القليوبية ، والبحيرة ، ومطروح ، وقنا، وأسوان، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأكد "سعفان" على المجهود المبذول من العاملين على المشروع داخل الوزارة والإدارات المختصة ، مشيرا إلي أن كل الفضل يرجع لأولئك الذين عملوا جاهدين على انجاح تلك المبادرة من موظفين وعمال، والذين نتمنى منهم استدامة تلك الأعمال مستقبلا .





وقال وزير القوى العاملة :إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادرة "حياة كريمة" استهدفت قرى مصر الأكثر احتياجا والتي استهدفت فى مرحلتها الأولى 143 قرية ، والتي ستطلق فى خمس قرى منها المستهدفة , موضحًا أن كل وحدة تتضمن 3 ورش تدريبية : للتفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية , لافتا أن الدورة مدتها 150 ساعة للتفصيل تقسم على أيام الشهر كاملة تدريب صباحى للسيدات , أما بالنسبة لدورات السباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية مدتها 65 ساعة لكلًا منها فترة مسائية .





وأشار "سعفان" إلى أن الدورات تقام فى كل قرية لمدة 3 شهور وتنتقل بعدها لقرية أخرى , وبحصر المقبلين على التدريب فى المحافظات المختلفة الوحدة الواحدة تخرج فى الشهر حوالى 60 متدربا , وتم الاتفاق مع وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة اليوم ، على الاهتمام بالمتدربين المتخرجين من التدريب لتوفير فرص عمل أو مشروع صغير مناسب لهم .





أوضح وزير القوي العاملة،أن الوزارة تمتلك اليوم 13 وحدة تدريب متنقلة فى كل المحافظات، وسوف يتم إرسال كامل البيانات عن تلك الوحدات من خلال المختصين على ذلك فى الوزارة إلى وزارتي التنمية المحلية والصناعة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم أو عمل مشروع صغير والتى سوف تساعد المتدربين.





وأشاد "سعفان" الجهد الناتج عن عمل شاق من التجهيز والاعداد لهذا العمل ومشاركة مشكورة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوي العاملة حتى يصل التدريب للمواطن حيثما كان حتى يأخذ نقلة مهمة فى حياته ويحصل على فرصة عمل حقيقية أو عمل مشروع صغير أو متوسط فى وجود جهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة الصناعة وجهاز مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية .