مش هعيش .. كارول سماحة تطرح أغنية جديدة

التي تحمل اسم " مش هعيش".





وقالت كارول سماحة من خلال تغريدتها " أغنيتي الجديدة #مش_هعيش هذا الأربعاء حصريا على تطبيق

@anghami كلمات: @AmirTeima ألحان: @IslamZaki توزيع: Alexandre Missakianإخراج: @JadShwery









و من ناحية اخرى شارك المخرج اللبناني جاد شويري جمهوره بمقطع فيديو جديد من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر شويري في الصورة برفقة كارول سماحه وفريق عمل أغنيتها الجديدة وعلق على الفيديو قائلا: "مع الديفا كارول سماحه لتصوير أغنية "مش هعيش" التي اخترتها لها".





أعلنت المطربة اللبنانية كارول سماحة من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" عن طرح أغنيتها الجديدة