مش هعيش .. كارول سماحة تطرح أغنية جديدة

أعلنت المطربة اللبنانية كارول سماحة من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" عن طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم " مش هعيش".
وقالت كارول سماحة من خلال تغريدتها " أغنيتي الجديدة #مش_هعيش هذا الأربعاء حصريا على تطبيق
@anghami كلمات: @AmirTeima ألحان: @IslamZaki توزيع: Alexandre Missakianإخراج: @JadShwery
و من ناحية اخرى شارك المخرج اللبناني جاد شويري جمهوره بمقطع فيديو جديد من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
🔴 أغنيتي الجديدة #مش_هعيش— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) March 2, 2020
هذا الأربعاء حصريا على تطبيق @anghami
كلمات: @AmirTeima
ألحان: @IslamZaki
توزيع: Alexandre Missakian
إخراج: @JadShwery pic.twitter.com/LVRdksJ6il