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فن

نشرة الفن .. متحطش إيدك عليا.. أزمة بين ليلى علوي مع معجب سوهاجي.. وأول تعليق من منة عرفة بعد العملية الجراحية

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار الفنية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

نشر اليوتيوبر على غزلان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " استوري له يطمئن من خلاله جمهور منة عرفة عليها، كتب من خلالها : "شكرا لكل من سأل  على منة ... هى عملت العملية وبقت كويسة الحمدلله". 


نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

نشر الفنان عمر كمال صورة له تجمعه بجوهرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " .

نشرت الفنانه منة عرفة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " استورى لها تطمئن فيها جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية واجراء عملية جراحية. 

نشر الفنان احمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لة 

تحولت العلاقة بين النجوم و معجبيهم فى الفترة الاخيرة من علاقة رضا وقبول الى علاقة رفض ومشاجرة خاصة بعد افتقاد بعض النجوم التفاهم و الاصطدام بجمهورهم فى كثير من المواقف.

نشرت الفنانة دينا الشربينى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها من بوستر فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ترويجا له. 

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