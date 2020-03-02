نشرة الفن .. متحطش إيدك عليا.. أزمة بين ليلى علوي مع معجب سوهاجي.. وأول تعليق من منة عرفة بعد العملية الجراحية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار الفنية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





نشر اليوتيوبر على غزلان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " استوري له يطمئن من خلاله جمهور منة عرفة عليها، كتب من خلالها : "شكرا لكل من سأل على منة ... هى عملت العملية وبقت كويسة الحمدلله".









نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





نشر الفنان عمر كمال صورة له تجمعه بجوهرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " .





نشرت الفنانه منة عرفة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " استورى لها تطمئن فيها جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية واجراء عملية جراحية.





نشر الفنان احمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لة





تحولت العلاقة بين النجوم و معجبيهم فى الفترة الاخيرة من علاقة رضا وقبول الى علاقة رفض ومشاجرة خاصة بعد افتقاد بعض النجوم التفاهم و الاصطدام بجمهورهم فى كثير من المواقف.



نشرت الفنانة دينا الشربينى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها من بوستر فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ترويجا له.



