محتشمة وغريبة وبدون مكياج.. دومينيك حوراني تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

شاركت الفنانة دومينيك حوراني ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت دومينيك بملابس غربية وملفته ومحتشمة، مرتدية بلوزة باللون الأصفر الفاتح، مع جاكت طويل بتصميم «الفيست»، باللون الأبيض فرو، ونسقت معهم بنطال باللون الأصفر الفاتح.





ونسقت مع الإطلالة، كوتشي رياضي باللون الأسود، مع كاب باللون الأصفر، وحقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود.





ولم تضع دومنيك حورانى المكياج، فاكتفت بالظهور بدونه، لتظهر بطريقة طبيعية، وتركت شعرها الذهبي منسدلا أسفل الكاب.