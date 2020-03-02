صيام متكرر.. 665 يوما فارقة في الحياة التهديفية لـ ميسي

واصل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصيام عن التسجيل في مباراة الكلاسيكو، بعد أن فاز ريال مدريد على برشلونة بثنائية نظيفة مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى قمة مباريات الجولة الـ26، من الدوري الإسباني.





ميسى صام عن التهديف حتى الآن 665 يوما، حيث كان آخر هدف قد سجله بتاريخ 6 مايو 2018 في مباراة بين الفريقين بالدوري الاسباني وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





ومن المعروف أن ميسي هو الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو، حيث سجل 26 هدفا فى تاريخ مواجهاته لريال مدريد خلال 43 مباراة.





ومن المنتظر أن يستعد فريق برشلونة لملاقاة فريق ريال سوسيداد في الجولة القادمة من الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت المقبل.