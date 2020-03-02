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محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر مراحل تحويل القنصلية لمستشفى

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:20 م
محافظ بورسعيد يناقش
محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين صباحا ، بيرو دوناتو رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية ورئيس الجالية الإيطالية بمصر ، وذلك لبحث خطوات استعراض مراحل تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى إيطالى مملوكة للجمعية الخيرية الإيطالية ، وذلك بحضور عماد البرشا وكيل مديرية الإسكان ببورسعيد ، وإدارة التفتيش والمتابعة .

وفى بداية اللقاء ، رحب اللواء عادل الغضبان ، برئيس الجالية الإيطالية بمصر ، مؤكدا على فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين ، وكذلك ترحيبه بكافة سبل التعاون على أرض بورسعيد .

ومن جانبه ، أكد بيرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية بمصر انه تم الانتهاء من الاجراءات الإيطالية الخاصة باستلام المبنى لتحويله لمستشفى إيطالى ، معربا عن شكره لتعاون محافظ بورسعيد الفعال مع الجانب الإيطالى وتذليل كافة العقبات ، مشيدا بالمجهودات التى شهدتها محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان ، والتى تتناسب مع تاريخ وعراقة بورسعيد .

وأكد الغضبان ، استمرارية أعمال رفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة بالقنصلية الإيطالية لحين استخراج كافة التصاريح الخاصة ببدء العمل  وتحويله لمستشفى إيطالى ، وكذلك اعتماد المحافظة للتصميمات النهائية الخاصة بالمستشفى .

وأشاد المحافظ بهذا التعاون المثمر مع الجانب الإيطالى ،والذى يأتى بالتزامن مع انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد ويعتبر من المشروعات القومية العملاقة التى أقامتها الدولة المصرية فى بورسعيد ، مؤكدا أن هناك منظومة خدمية متكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين ، لافتا إلى بذل مزيد من المجهودات والتى تجعل من بورسعيد مدينة حضارية مميزة على أرض مصر .
محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر مراحل تحويل القنصلية لمستشفى
محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر مراحل تحويل القنصلية لمستشفى
محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر مراحل تحويل القنصلية لمستشفى
محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر مراحل تحويل القنصلية لمستشفى
محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر مراحل تحويل القنصلية لمستشفى
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