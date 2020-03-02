محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الجالية الإيطالية بمصر مراحل تحويل القنصلية لمستشفى

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين صباحا ، بيرو دوناتو رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية ورئيس الجالية الإيطالية بمصر ، وذلك لبحث خطوات استعراض مراحل تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى إيطالى مملوكة للجمعية الخيرية الإيطالية ، وذلك بحضور عماد البرشا وكيل مديرية الإسكان ببورسعيد ، وإدارة التفتيش والمتابعة .





وفى بداية اللقاء ، رحب اللواء عادل الغضبان ، برئيس الجالية الإيطالية بمصر ، مؤكدا على فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين ، وكذلك ترحيبه بكافة سبل التعاون على أرض بورسعيد .





ومن جانبه ، أكد بيرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية بمصر انه تم الانتهاء من الاجراءات الإيطالية الخاصة باستلام المبنى لتحويله لمستشفى إيطالى ، معربا عن شكره لتعاون محافظ بورسعيد الفعال مع الجانب الإيطالى وتذليل كافة العقبات ، مشيدا بالمجهودات التى شهدتها محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان ، والتى تتناسب مع تاريخ وعراقة بورسعيد .





وأكد الغضبان ، استمرارية أعمال رفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة بالقنصلية الإيطالية لحين استخراج كافة التصاريح الخاصة ببدء العمل وتحويله لمستشفى إيطالى ، وكذلك اعتماد المحافظة للتصميمات النهائية الخاصة بالمستشفى .



