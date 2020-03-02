برلمانية: مؤسسات الدولة ناجحة في منع تسلل فيروس كورونا

قالت النائبة سعاد المصري، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أننا أصبح لدينا منظومة صحية على أعلى مستوى من الكفاءة، وأن جميع مؤسسات الدولة تعمل في إطار واحد من أجل التصدي لهذا الفيروس ومنع تسلله للدولة المصرية، اتضح ذلك جليا خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح.





وأوضحت المصري في بيان صحفى لها، أنه بمجرد اكتشاف حالة لشخص أجنبي تم الإعلان عنها على الفور، وهذا يؤكد أن مؤسسات الدولة بكامل طاقتها تعمل فى سياق واحد يتمثل فى منع تسلل هذا الفيروس، كما تم عمل حملة توعية على أعلى مستوى للمواطنين سواء المترددين على التجمعات الحكومية، أو وسائل النقل العامة، ونشر هذه الإرشادات فى كافة وسائل الإعلام لزيادة الوعى، وبهذا تكتمل الإجراءات الوقائية والاحترازية، سواء تلك المتعلقة بالدولة، والدور المنوط بالمواطنين حتى تكتمل المنظومة.





ولفتت "المصري"، إلى أن زيادة وزيرة الصحة للصين يحمل العديد من الرسائل منها أن الدولة المصرية لا تنسى أصدقائها ، خاصة أن لدى مصل اتفاقيات شراكة استراتيجية مع بكين، كما يؤكد متانة العلاقة القائمة بين البلدين، والتى تقوم على الدعم المشترك والاستفادة من الخبرات المتبادلة لمواجهة أى تحديات، و تضامن مصر مع شعب صديق في محنة، بجانب تبادل الخبرات والاستفادة من نجاح مصر في مواجهة هذا الفيروس المستجد.