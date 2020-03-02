هنا حكايات قابوس من اليوم الأول حتى الرحيل.. السلطنة فى 2 مليون عام.. صور

تبدو شامخة وسط ملايين الكتب والأطالس والموسوعات التى لا حصر لها بمعرض مسقط الدولى للكتاب فى دورته الـ 25، بدت "موسوعة تاريخ عُمان عبر الزمان" بجناح مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية وكأنها فتاة حسناء ترتدي ثوبا مخمليا داكنا لونه الذى يشبه حمرة الورد الجوري الخاطف للأنظار متزينة ثناياها بلون الذهب الأصفر.

لمن يريد التعرف عن تاريخ السلطنة عن قرب ويلامس واقعها فعليه التبحر فى الموسوعة التى جمعت فى طياتها تاريخ عمان من عصور ما قبل التاريخ إلى آخر يوم في حياة فقيد عُمان والأمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه.

وتعتبر الموسوعة واحدة من درر الموسوعات العمانية وتتكون من خمسة أجزاء وثلاثة مواجيز بمجموع صفحات بلغ 2136 صفحة من القطع الكبير التى تتناول تاريخ عمان منذ البدايات وحتى آخر أيام السلطان قابوس . وقبيل صدور الموسوعة أضيف لها فصل أخير عن وفاة السلطان الراحل.





وتبحر الموسوعة عبر الزمن لتتعرف على تفاصيل «عمان» منذ أول إنسان خطا على قدمين على أرضها واستخدم أدواته الحجرية، إضافة إلى المزارعين، والرعاة الذين طوروا العالم من حولهم ومن أنفسهم فكونوا المدن الحديثة كما يقول البروفيسور جيفري روز في تقديمه للموسوعة.





وتعتمد الموسوعة خلال جميع فصولها على الآثار، بعيدا عن الافتراضات الإنشائية، ولكنها تضع الحقائق التي اكتشفها علماء الآثار والتنقيب والجينات الذين لعبوا دورا كبيرا في اكتشاف عمان عبر الزمان. وبهذا المعنى فإن الكتاب عبارة عن رحلة مثيرة وممتعة عبر الزمن تقدم عُمان في سياقها التاريخي.





يسلط المجلد الأول الضوء على عمان في فترة «ما قبل التاريخ» ومن البداية تطرح الموسوعة سؤالا «من نحن ومن أين أتينا» وهو سؤال تحاول الموسوعة الإجابة عنه في كل صفحاتها ومجلداتها الخمسة. وحتى تكون الإجابة دقيقة فإن الموسوعة تبدأ بدراسة الأبجدية العمانية من خلال استقراء النقوش والرسومات والكتابات الصخرية العمانية، والتي تعتبر من أقدم أشكال الكتابة والتعابير الإنسانية وتحتوي على جميع الحروف والصوتيات العربية القديمة المعروفة في شبه الجزيرة العربية.. وتشكل هذه النقوش مرحلة فكرية ولغوية سابقة ومميزة في خصائصها.





كما تطرح الموسوعة فصلا تمهيديا بعنوان «كينونة عمان» تطرح فيه مباحث تناقش السكان الأوائل في بلاد العرب مثل منطقة الأحقاف وأرض قوم عاد، ووبار في أرض الأحقاف. كما تناقش المباحث الدلائل الأثرية.





كما يناقش هذا المجلد من الموسوعة التنظيمات الاجتماعية في عمان خلال عصور ما قبل التاريخ، من خلال الصفات العامة لمجتمع العصر الحجري القديم والاستيطان على الساحل العماني.





وتبحث الموسوعة في مجلدها الأول عصور ما قبل التاريخ خلال الفترة الزمنية من مليوني سنة قبل الميلاد إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وفيها بدأ الاستيطان في عمان. ويناقش المجلد الحياة الفكرية في عمان في تلك المرحلة من خلال بحث المعتقدات الدينية عبر المدافن وطقوس الدفن والمواد الجنائزية.





كما يستقرئ المجلد الأول الحياة الفكرية عبر الرسومات الصخرية الموجودة في كل محافظات السلطنة اليوم.





أما المجلد الثاني من الموسوعة فقد خصص لدراسة مرحلة عمان خلال الفترة الزمنية من 3000 سنة قبل الميلاد إلى 1300 سنة قبل الميلاد، وتبدأ هذه المرحلة بالعصر البرونزي كما يعرفه علماء الدراسات والآثار. حيث سيبحث هذا المجلد في اسم مجان، ونظامها السياسي، وعلاقاتها مع حضارات العالم القديم، والنظام السياسي والتحالفي والتجانس الحضاري الذي عاشته حضارة مجان. كما يناقش هذا المجلد فكرة التحولات التي حدثت في عمان خلال فترة الألف الثاني قبل الميلاد.





ويناقش هذا المجلد من الموسوعة مستوطنات العصر البرونزي في عمان والعوامل الجغرافية والبشرية وأثرها على التمركز السكاني، ونظام العمارة، كما يناقش الحياة الاقتصادية من خلال بحث أساليب الزراعة ومنشآت الري والتجارة والملاحة والحرف المنزلية.





أما المجلد الثالث من الموسوعة فيتناول عمان خلال الحقبة الزمنية من 1300 سنة قبل الميلاد إلى سنة 525 ميلادية. ويتناول هذا الفصل الأسماء التي أطلقت على عمان خلال حقب التاريخ، كما يتناول المواقع الأثرية في عُمان، كما يتناول العمارة المدنية والدفاعية في عمان.





وهذا فصل مهم نظرا للتقدم الكبير الذي شهدته العمارة العمانية خلال مختلف العصور التاريخية. كما يتناول هذا المجلد من الموسوعة، أيضا، الزراعة ومنشآت الري خاصة نظام الأفلاج. ويعالج المجلد التجارة والملاحة البحرية خلال الحقبة الزمنية التي يتناولها المجلد.





ويتناول المجلد الرابع من الموسوعة الحقبة الزمنية من سنة 627 ميلاية وإلى عام 1970 من خلال استقراء مرحلة دخول الإسلام إلى عمان، وعمان خلال الدولة الإسلامية الأولى في عهد الخلفاء الراشدين ثم دولة بني أمية وما صاحب ذلك في عمان من حياة فكرية والاجتماعية واقتصادية والعملات النقدية التي سكت في عمان خلال هذه المرحلة. والجوانب العمرانية التي تطورت وتأثرت بالتعاليم الإسلامية.





ثم يتناول المجلد موضوع الدولة في الفكر الإباضي. كما يتناول عصر النباهنة ونفوذهم في شرق أفريقيا والحياة العلمية والأدبية في عهدهم.





فيما يتناول الفصل الثالث من هذا المجلد موضوع عمان الوحدة والنفوذ من خلال الوحدة الوطنية التي حصلت في عمان مع بداية دولة اليعاربة وجهودهم في طرد البرتغاليين وتحرير ممباسا وتطوير الأسطول البحري العماني. ثم يتناول المجلد قيام دولة البوسعيديين ويدرس هذا الفصل الــــجهود الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية خلال هذه الدولة.





أما المجلد الخامس من الموسوعة فيتناول عصر النهضة العمانية المعاصرة والتي تمتد على مدى نصف قرن من سنة 1970 وإلى يناير من عام 2020 لحظة رحيل جلالة السلطان قابــــــوس بن سعيد بن تيمور، ويبدأ هذا المجلد بتمهيد عن عمان قبل عام 1970 ثم فترة حكم السلطان سعيد بن تيمور.





ويتناول هذا المجلد تفاصيل قيام النهضة العمانية الحديثة التي أرساها السلطان الراحل عبر فصول «الدولة العصرية» و«سياج الأمن وحماة الوطن» و«تنمية الإنسان والمجتمع» و«البنية الأساسية دعامة التطور والتنمية» و«العدل والسلطة القضائية» و«نظم اقتصادية حديثة» ثم يختتم المجلد والموسوعة فصولها بفصل «وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور» ويستعرض هذا الفصل الأيام الأكثر حزنا في تاريخ عمان منذ البيان الذي نعى فيه ديوان البلاط السلطاني فقيد الوطن والأمة إلى قسم اليمين الذي أداه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، سلطانا على عمان.





وما يجب التأكيد عليه أن الموسوعة تضم بين دفتيها الكثير من الخرائط والرسومات التوضيحية وصور الآثار التي تؤكد المعلومات المطروحة بين صفحات الموسوعة ما يزيد في توثيق المعلومات وانها ليست مجرد إنشاء تاريخي وإنما استقراء علمي في الآثار.