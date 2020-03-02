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رياضة

بعد هزيمة الكلاسيكو.. مدير برشلونة: ريال مدريد لا يستحق الفوز

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:28 م
مباراة برشلونة وريال
مباراة برشلونة وريال مدريد
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القسم الرياضي
يرى جييرمو أمور مدير نادي برشلونة أن فريقه قدم أداء طيبا في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد ولا يستحق الخسارة بنتيجة 2-صفر في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال أمور في تصريحات لقناة Movistar: "ريال مدريد ضغطنا وخلق فرصا وكلفنا ذلك، لكني لا أراهم يستحقون الفوز، كنا مسيطرين جدا، لكنهم أصابونا سريعا".

وأضاف: "إذا أخذنا الشوط الأول في عين الاعتبار، أعتقد الأداء كان جيدا جدا. سيطرنا على المباراة وخلقنا فرصا، لكننا أهدرنا  وليونيل ميسي كان جيدا، كان رائعا في الشوط الأول حيث خلق فرصا ولعب، لكن حين تخسر يصبح كل شيء سلبيا لم نكن سيئين، قدمنا شوطا مميزا وكنا الأفضل، لكن انقلبت الأمور دون سابق إنذار وفقدنا السيطرة".

وفقد برشلونة صدارة الدوري الإسباني وبات وصيفا لريال مدريد والفارق بينهما نقطة في الصراع المشتعل على اللقب.

ويستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد يوم السبت بينما يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس يوم الأحد.
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