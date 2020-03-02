وزير الصحة الأردني يعلن تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ كورونا .. فيديو

أكدت وزارة الصحة الأردنية أنها قادرة على التعامل مع الوقت الحالى لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر خلال مؤتمر صحفي عقده فى عمان اليوم لكشف تفاصيل أول حالة إصابة بكورونا بالأردن، إنه تبيّن بعد الفحوصات التي أجريت على مواطنين أردنيين قادمين من إيطاليا إصابة أحدهما بفيروس كورونا".





وأضاف أنه سيتم فحص الشخص المصاب بفيروس كورونا واستقصاء من قابلوه وتعقيم المنزل، مشيرا إلى أنهم إذا إظهرت التحاليل إصابتهم سيتم وضعهم بالحجر الصحى، أما إذا لم يصابوا سيتم حجزهم بالمنزل لمدة أسبوعين.





وأفاد بأنه تم فحص جميع أعضاء الفريق الخاص ببطولة الملاكمة بالأردن، والتأكد من أنهم لم يصبهم المرض، حيث إن معظمهم الآن فى الأردن بالمعسكرات التدريبية.