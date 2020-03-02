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توك شو

أخبار التوك شو.. حكاية لعبة تنشر الفيروسات.. لحظة النطق بالحكم بالإعدام على هشام عشماوى..داليا البحيرى تكشف سرًا عن الزعيم.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:46 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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آيات أحمد
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، جاءت كالتالي:


عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا عن لعبة فيديو تنشر الفيروسات وتثير غضب الصين حيث قالت إن لعبة الطاعون كانت اللعبة الأكثر تحميلا خلال عام 2018.


علقت الفنانة داليا البحيري، على أصعب مشهد فى فيلم السفارة فى العمارة مع الزعيم عادل إمام وقالت " جميع المشاهد كانت صعبة مؤكدة أنها كانت مرعوبة أثناء التمثيل أمام الزعيم".  


قال المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم على المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"، جماعة أنصار بيت المقدس هم الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية.


قالت الفنانة داليا البحيري، إنها وافقت على المشاركة فى فيلم السفارة فى العمارة، بسبب الزعيم عادل إمام، موضحة أنها لحظة قراءة الفيلم لم تجد لها مشهدا في الجزء الأول.


قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان أعلنت عن فتح باب الحجز في المرحلة السابعة من مشروع "بيت الوطن" في مجموعة من المناطق المختلفة بالقاهرة، وبدأ الحجز على الأراضي والوحدات في المشروع عن طريق الموقع الالكتروني وهو للمصريين العاملين خارج مصر.


قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار مستمرة على البلاد حتى نهاية الأسبوع مما يتبعها تكاثف للشبورة المائية، والتي تتواجد بشدة على السواحل الشمالية وتمتد الى القاهرة والوجه البحري في ساعات النهار المبكرة.



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