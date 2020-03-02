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تعليم

بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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محمود زيدان
في أجواء مبهجة وسعيدة، نظم اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، أكبر حفل «فوتو داي»، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات اللجنة الفنية لاتحاد طلاب طب كفر الشيخ والذي شارك، خلاله، عدد من أعضاء هيئة التدريس، أبناءهم الطلاب في تلك اللحظات السعيدة، بحضور الدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وشهد الحفل التقاط الطلاب صورًا تذكارية في حقب وعصور زمنية متفاوتة، الزمنية كالعصر العثماني وتجسيد شخصية السلاطين و العصر الفرعوني وتجسيد الحياة الفرعونية من أهرامات و أزياء وإكسسوارات فرعونية و وحياة بلاد النوبة و ريا وسكينة و غيرهم من شخصيات و حقب تاريخية.

ومن جانبه، قال محمود عطية، رئيس اتحاد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن هذا اليوم قد شهد إقبالًا كثيفًا من طلاب الجامعة بمختلف كلياتها لمشاهدة تلك الحقب والتقاط الصور التذكارية معها، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

وأضاف، عطية، أن «فوتو داي» طب كفر الشيخ، يُعد أكبر حفل علي مستوي جامعة كفر الشيخ بأكملها، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم ذلك اليوم المبهج من مسئولين وأعضاء اتحاد، ويخص بالشكر قيادات الكلية والجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية.

بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
بـ أزياء فرعونية.. طلاب طب كفر الشيخ ينظمون حفل «فوتو داي».. صور
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