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محافظات

بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:29 م
محافظ الجيزة يوزع
محافظ الجيزة يوزع ماكينات الخياطة
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محمد الصاحى
شهد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمخافظة،  لتسليم ماكينات خياطة وشنطة ادوات لصناعة الملابس و الاكسسوارات والحلى ومستلزمات تدوير الخامات المنزلية على 93 سيده من اهالى ميت عقبة وارض اللواء.


واوضح محافظ الجيزة، أن تلك الاحتفال  جاءت  بعد الانتهاء من تدريب السيدات طبقا لبرنامج الارتقاء الحضري بالمناطق الغير مخططة، والمنفذ من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الفرنسية للتنمية، على استخدام تلك الماكينات وصناعة المنسوجات لفتح افاق عمل لهم .


واكد المحافظ على ان اعمال التدريب جاءت من خلال تعاون المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية فى تنفيذ يرنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق الغير مخططة والتى استهدفت فى هذه المرحلة تدريب سيدات منطقتى ميت عقبة وارض اللواء على اعمال الخياطة وصناعة الاكسسوارات وتدوير المخلفات المنزلية.

كما اكد المحافظ ان الدولة وقيادتها السياسة تتجه خلال المرحلة القادمة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى تعد بمثابة قاطرة التنمية لدفع عجلة الاقتصاد الى الامام .
بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة
بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة
بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة
بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة
بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة
بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة
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