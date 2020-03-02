بتوزيع 93 ماكينة خياطة.. الجيزة تكرم 200 سيدة

شهد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمخافظة، لتسليم ماكينات خياطة وشنطة ادوات لصناعة الملابس و الاكسسوارات والحلى ومستلزمات تدوير الخامات المنزلية على 93 سيده من اهالى ميت عقبة وارض اللواء.









واوضح محافظ الجيزة، أن تلك الاحتفال جاءت بعد الانتهاء من تدريب السيدات طبقا لبرنامج الارتقاء الحضري بالمناطق الغير مخططة، والمنفذ من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الفرنسية للتنمية، على استخدام تلك الماكينات وصناعة المنسوجات لفتح افاق عمل لهم .









واكد المحافظ على ان اعمال التدريب جاءت من خلال تعاون المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية فى تنفيذ يرنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق الغير مخططة والتى استهدفت فى هذه المرحلة تدريب سيدات منطقتى ميت عقبة وارض اللواء على اعمال الخياطة وصناعة الاكسسوارات وتدوير المخلفات المنزلية.



