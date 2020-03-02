طلب إحاطة لوزير الاتصالات ورئيس البريد لسوء الخدمة بمكاتب المرج

تقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة القومية للبريد، بشأن تدني الخدمة المقدمة بمكاتب البريد بالدائرة وغلق احد المكاتب، برغم من توجه الحكومة لسياسة الدفع غير النقدي.





وأضاف «علي»، في بيان، الاثنين، أن الازدحام والتكدس الذي تشهده مكاتب البريد بالدائرة وطوابير الانتظار والتي تصل إلى خارج المكاتب، أصبحت مشهدًا لا يمكن القبول به.





وتابع: هناك متعاملين من عجائز وكبار في السن ومرضى، لا تسمح ظروفهم الصحية والمرضية البقاء طويلًا في مكاتب البريد لإنهاء مصالحهم، حيث أن عدد تلك المكاتب لا يتناسب مع الكثافة السكانية بالمرج.