مسرحية شفيقة ومتولي بثقافة الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض الموسم المسرحي الجديد بفرع ثقافة الشرقية، حيث قدمت فرقة الشرقية القومية العرض المسرحي "شفيقة ومتولي" تأليف وأشعار محمد مخيمر، إخراج سامح بسيوني وذلك على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.





وتدور الأحداث فى مدينة "جرجا" بمحافظة سوهاج، والتي حدثت فيها واقعة قتل "شفيقة" على يد أخيها "متولي"، حيث عاد "متولي" من عمله وهو ينادى شفيقة ولم تستجيب له حينها رد والده بأنها ماتت.





واكتشف متولي أن "شفيقة" سلكت طريق غير شرعي منافيا للعادات والتقاليد بعدما تركها "دياب" ابن العمدة.





العرض يمثيل الصراع بين الشرف والرذيلة، حيث تخلت "شفيقة" عن شرفها وخسرت نفسها وسمعتها وحياتها، "شفيقة" نموذج للمرأة التي تمنت التوبة والغفران من أخوها ومجتمعها المليء بالعادات والتقاليد والأعراف، ولكن لن يسمح لها "متولي" بهذه التوبة لأن المجتمع لن يسمح له ولها.



