رئيس مازيمبي يتوعد الرجاء المغربي: لم نخسر الحرب.. وانتظروا صناعة المستحيل





وخسر مازيمبي بهدفين دون رد أمام مضيفه الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي شهدت دعما صاخبا من الجمهور المغربي لفريقه، وقال كاتومبي بعد اللقاء: "خسرنا المعركة، لكننا لم نخسر الحرب".





وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا ليس الوقت المناسب للوم اللاعبين أو الجهاز الفني، بل علينا أن نتحد، وأن نستغل كل مواردنا لقلب النتيجة في الإياب". وأكمل: "نثق أن اللقب من نصيبنا هذا العام، علينا أن نواصل الاتحاد والالتزام المعروف عنا، في مازيمبي، جميعنا نسقط معا، وننتفض معا". وأتم: "يجب أن تحضر الجماهير إلى الملعب بأعداد غفيرة يوم 7 مارس وتدفع الفريق للفوز، كل شيء يبقى ممكنا، فالمستحيل ليس مازيمبي وانتظروا صناعته".

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب من دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 7 مارس من الشهر الجاري.

توعد مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي الكونغولي فريق الرجاء المغربي في المباراة المقبلة التي ستجمع بين الفريقين في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال افريقيا، مشيرا إلى أن الحرب لم تنته بعد.