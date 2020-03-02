لبلبة: الشعب الصعيدي حمش وطيب.. والممثل قدوة في كل تصرفاته.. فيديو

قالت الفنانة لبلبة، إن صندوق تحيا مصر يفتتح عددا من المشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج، مضيفة: "شاركنا فيه كممثلين مع اهالى الصعيد لنتشارك معهم الفرحة".





وتابعت الفنانة لبلبة عبر الهاتف ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc أنه بالرغم ارهقنا فى ذلك اليوم إلا أننا لم نشعر بتعب وسط اهل الصيد الأصيل.





وأشارت "لبلبة" إلى أن والدتها أكدت عليها منذ الصغر فكرة فرحة الناس قائلة: " لازم تسعدى الجمهور وتبسيطه وانتى على المسرح".

وتابعت الفنانة أنهم لم يتوقعون كم الفرحة فى يوم افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر، قائلة : "أنا اتخضيت" ، لافتة إلى أنها تحب المشاركة فى أى عمل خيرى من كل قلبها.



