ركاب خط الزقازيق - شنبارة إلى محافظ الشرقية ومدير إدارة المرور: ارحمونا وأحكموا سيطرتكم على السائقين

تقدمت مجموعة من أهالي وركاب سيارات خط "الزقازيق - شنبارة" استغاثات عاجلة إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والعميد أحمد فوزي مدير إدارة مرور الشرقية لسرعة التدخل وأحكام الرقابة على السائقين الذين امتنعوا عن توصيل الركاب إلى آخر الخط المقرر لهم وتحديدا عند كوبري أبو النواس.

وأضاف الأهالي في استغاثاتهم التي أطلقوها عبر موقع صدى البلد أن سائقي وأصحاب السيارات التي تحمل الركاب امتنعوا عن الوصول إلى نهاية خط السير المحدد لهم بمعرفة رجال الإدارة العامة للمرور وتحديدا عند كوبري أبو النواس بقرية شنبارة الميمونة.





واستكمل الأهالي استغاثتهم مؤكدين أنه من المقرر أن يبدأ خط سير السيارات وتحميل الركاب من الموقف والمشهور بأسم كوبري أبو النواس وتنتهي بمدينة الزقازيق والعكس صحيح ولكن منذ أيام قليلة أمتنع الركاب عن الوصول الي نهاية الخط وتم انزال الركاب عند منطقة تسمى الجميزة بحجة سوء حالة الطريق.





عدد من أصحاب السيارات أنهم ليس لديهم مانع في العودة وتحميل الركاب من كوبري أبو النواس ولكن عقب إصلاح الطريق والذي أصبح في حالة يرثى لها عقب البدء في مد خطوط الصرف الصحي وانصراف المقاول دون رد الشيء لأصله.





أكد مصدر بالوحدة المحلية بقرية شنبارة ان الوحدة بدأت في فرد طبقة من السن وتمهيد الطريق أمام حركة السيارات والالتقاء بعدد من السائقين لمحاولة إعادة التحميل وتنزيل الركاب مرة أخري من الموقف المخصص.





ناشد الأهالي الدكتور ممدوح غراب ومدير الإدارة العامة للمرور بسرعة التدخل وإحكام الرقابة على السائقين لأنه ليس لديهم ذنب في سوء حالة الطريق ولكن الأمر يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رحمة بهم و بأبنائهم الطلاب .