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أخبار البلد

انتهاء أعمال تطوير وصيانة مسجد مطار القاهرة قبل حلول رمضان

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:42 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق، من تطوير مداخل ومخارج مطار القاهرة، وأيضا دهانات مسجد الملك فيصل بمدخل العروبة أمام استراحة رئاسة الجمهورية.


وزينت شركة ميناء القاهرة الجوى، مئذنة المسجد بالإضاءة الحديثة، وتم فرش المسجد، وأجريت الصيانة الداخلية اللازمة له ضمن التطوير والتجديد والصيانة الدائمة، قبل دخول شهر رمضان الكريم لاستقبال جموع المصلين من العاملين.


وأشرف على التجهيزات الخاصة بهذا التطوير الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، فيما شكل المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة الميناء، لجنة للمرور اليومي على جميع مباني ميناء القاهرة الدولي، لتلافي أي ملاحظات أولا بأول، والعمل على تذليل أي عقبات لحين الانتهاء من عمليات التطوير.

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