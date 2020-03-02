من بينها مصر.. 100 مليون دولار خسائر الشرق الأوسط بالطيران بسبب فيروس كورونا

وتكبدت شركات طيران خسائر فادحة بسبب توقفها عن تسيير رحلات صوب ثاني اقتصاد في العالم، لكن المخاوف الصحية فرضت اتخاذ الإجراء الصارم، بحسب خبراء.

وتعمقت أزمة شركات الطيران، بشكل أكبر، بعدما جاءت الأزمة في فترة رأس السنة القمرية التي يسافر فيها الصينيون بكثافة إلى الخارج حتى يقضوا إجازاتهم وينفقوا المال في وجهات سياحية كثيرة.