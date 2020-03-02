من بينها مصر.. 100 مليون دولار خسائر الشرق الأوسط بالطيران بسبب فيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا في خسائر فادحة لخطوط الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وقدرت خسائر الطيران بسبب فيروس كورونا في المنطقة بـ 100 مليون دولار "حتى الآن"، جراء تفشي فيروس كورونا وذلك بحسب ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "IATA".
وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إنه يجب على الحكومات مساعدة شركات الطيران في "تلك الفترة الصعبة" المتسبب فيها فيروس كورونا الجديد، مضيفًا أن مبيعات التذاكر من المتوقع أن تشهد انخفاضا في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسابيع المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي من بينها مصر.
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وقال الاتحاد إنه من المتوقع بسبب فيروس كورونا أن تخسر شركات الطيران العالمية 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، كما أشار البيان الى أن الإيرادات تواجه خطرا إذا استمرت القيود على الطيران في آسيا بسبب فيروس كورونا المستجد.
فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن تأثير فيروس كورونا على حركة الطيران الدولية، كان أشد من تبعات هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي ضربت مدينة نيويورك في 2001، ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الملاحة الجوية، فل سيمور، إن تأثيرات فيروس كورونا أو (كوفيد 19) على حركة الطيران تجاوزت أيضا ما نجم عن فيروس "سارس" في 2003.
وألغت عدة شركات طيران رحلاتها من الصين وإليها، بسبب ظهور فيروس كورونا في البلد الآسيوي وتسجيله أكبر عدد من الإصابات والوفيات الناجمة عنه، وتكبدت شركات طيران خسائر فادحة بسبب توقفها عن تسيير رحلات صوب ثاني اقتصاد في العالم، لكن المخاوف الصحية فرضت اتخاذ الإجراء الصارم، بحسب خبراء.
ويقول الصحفي المختص في شؤون الطيران، بنجامين كاتز، إن الصين أصبحت ثاني سوق دولية للطيران في العالم، قائلا إن شركة "أميركان إيرلاينز"، مثلا، كانت تسير 28 رحلة في الأسبوع الواحد صوب البلد الآسيوي، لكن هذا العدد هبط إلى الصفر، وتعمقت أزمة شركات الطيران، بشكل أكبر، بعدما جاءت الأزمة في فترة رأس السنة القمرية التي يسافر فيها الصينيون بكثافة إلى الخارج حتى يقضوا إجازاتهم وينفقوا المال في وجهات سياحية كثيرة.
وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة، وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة بسبب فيروس كورونا في الصين سجلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.
وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.